Pinjam Uang Malah Dimaki, Pria Sakit Hati di OKI Tembak Kawan hingga Tewas, Istri Histeris

ERA.id - Warga Desa Sungai Jeruju, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, tewas ditembak menggunakan senjata api rakitan, Senin (6/10/2025) sekitar pukul 07.00 WIB.

Pelaku berinisial R (25) dan korban diketahui bernama K (40), warga Dusun Baru, Desa Sungai Jeruju. Penembakan terjadi di jalan poros desa setempat.

Kapolsek Cengal, Iptu Agus Masyudhi, mengatakan korban waktu itu berboncengan dengan istrinya hendak pulang ke rumah usai berkunjung ke keluarga.

"Ketika melintas di jalan poros, pelaku tiba-tiba muncul dari balik mobil dan langsung melepaskan satu tembakan menggunakan senjata api rakitan," ujar Agus, Senin (6/10/2025).

Tembakan itu tepat mengenai dada korban hingga korban tewas seketika di tempat kejadian. Mayat pun kemudian dievakuasi oleh warga ke Puskesmas terdekat untuk dilakukan visum.

“Usai menembak, pelaku langsung melarikan diri meninggalkan lokasi,” tambahnya.

"Anggota sudah kami sebar untuk melakukan pengejaran. Senjata yang digunakan diduga jenis senpira," katanya.

Sementara itu, Kapolres OKI AKBP Eko Rubiyanto membenarkan adanya insiden penembakan tersebut. Pelaku juga sudah ditangkap tak lama setelah kejadian. Soal motif kasus ini, Eko bilang semua berawal pelaku yang kesal karena dihina sewaktu ingin meminjam uang kepada korban.