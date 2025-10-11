Miris, Anak Eks Wali Kota Cirebon Curi Sepatu di Masjid Saat Bapak Ditahan karena Korupsi

ERA.id - Pria berinisial ASN, yang merupakan anak dari mantan Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis, mencuri sepatu di Masjid Raya At-Taqwa. Polres Cirebon Kota, Jawa Barat, mengamankannya dan menyelesaikan kasus ini lewat jalur damai.

Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar mengakui itu. "Pelaku dan korban sepakat menyelesaikannya secara kekeluargaan,” kata Eko di Cirebon, Jumat kemarin.

Ia mengatakan proses mediasi dilakukan di Polsek Utara Barat (Utbar) Polres Cirebon Kota, setelah pelaku diamankan dan dipertemukan dengan korban.

Dalam pertemuan itu, kata dia, pelaku menunjukkan itikad baik untuk bertanggungjawab atas perbuatannya sehingga kasus ini bisa diselesaikan dengan baik.

Kapolres menyebutkan korban merasa iba dengan kemiskinan pelaku, sehingga sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ke jalur hukum. “Dari situ ditemukan adanya itikad baik dari pelaku, hingga tercapai mediasi dan diselesaikan secara kekeluargaan,” ujarnya.

Ia memastikan seluruh barang curian telah dikembalikan kepada pemiliknya, serta satu pasang sepatu yang sempat dijual juga telah diganti dalam bentuk uang. “Sepatu yang dicuri sudah dikembalikan, dan untuk satu pasang yang sudah dijual diganti dalam bentuk uang,” katanya.

Eko menyebut hasil penyelidikan menunjukkan, pencurian itu murni karena alasan ekonomi dan merupakan kali pertama dilakukan pelaku. Selain itu, ia menjelaskan kesepakatan damai antara pelaku dan korban sudah dituangkan dalam surat perjanjian resmi.

Kapolres mengemukakan nilai barang yang dicuri tergolong kecil, yakni di bawah Rp1 juta, sehingga memenuhi kriteria penyelesaian melalui mekanisme tersebut. Ia menegaskan langkah damai diambil bukan karena pelaku merupakan anak dari mantan pejabat, namun diambil berdasarkan pertimbangan aspek sosial.

Sebelumnya, viral aksi pencurian sepatu terjadi di kawasan Masjid Raya At-Taqwa, Kota Cirebon, pada Senin (6/10), yang dilakukan ASN. Dia ditangkap petugas keamanan masjid, setelah wajahnya terekam kamera CCTV saat mencuri sepatu bermerek milik warga yang salat. Pelaku mengaku sebagian sepatu hasil curiannya telah dijual, sementara sisanya masih disimpan di rumah.

Ironisnya, ASN mencuri saat Nashrudin Azis, ditahan di Rutan Kelas I Cirebon . Dia dikerangkeng sejak 8 September 2025 karena diduga terlibat korupsi proyek pembangunan Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cirebon yang disinyalir merugikan negara senilai Rp26,5 miliar.