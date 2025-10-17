Ajakan Bersetubuh Ditolak, Pria di Cianjur Tusuk Gadis, Berujung Dikeroyok Warga

ERA.id - Polres Cianjur, Jawa Barat, menangkap J (21) yang menusuk gadis di bawah umur K (16) warga Desa Maleber, Kecamatan Karangtengah. Pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga, Kamis kemarin.

Kapolsek Karangtengah Kompol Rachmat Hamdan mengatakan ditangkapnya pelaku J berawal dari laporan warga yang mendapati K berteriak minta tolong dalam kondisi berlumuran darah setelah ditusuk di bagian punggung.

"Warga yang mendapati hal tersebut langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku yang berusaha melarikan diri, pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga yang marah, sebelum diserahkan ke petugas yang datang ke lokasi," katanya.

Setelah diperiksa, pelaku mengaku berpacaran dengan korban setelah saling kenal di media sosial, bahkan pelaku sempat menginap di rumah korban dan saat rumah dalam kondisi kosong, pelaku memaksa korban berhubungan badan.

Korban yang masih di bawah umur menolak dan memintanya untuk keluar dari rumah. Saat hendak pergi, pelaku tidak menemukan dompet dan telepon selular miliknya, sehingga dia menuduh korban telah mencuri.

"Keduanya terlibat adu mulut sehingga pelaku menikam bagian punggung korban dengan pisau, mendapat hal tersebut korban berteriak minta tolong dan didengar warga sekitar," katanya.

Saat ini korban dan pelaku masih mendapatkan perawatan di rumah sakit, sehingga petugas melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan segera meminta keterangan lebih dalam dari korban dan pelaku setelah dinyatakan pulih.

Sementara keterangan warga sekitar yang sempat mengejar pelaku hingga ke tengah sawah, mengatakan Kamis siang mendengar teriakan minta tolong dari dalam rumah korban, sehingga langsung menuju ke lokasi dan mendapati korban berlumuran darah.

Pelaku yang sempat terlihat kabur dari dalam rumah langsung dikejar warga dan berhasil ditangkap, warga yang marah sempat menghakimi pelaku hingga babak belur dan akhirnya diserahkan pada petugas yang datang.

"Pelaku sempat melarikan diri dan tertangkap di tengah sawah langsung dihakimi warga yang marah atas perbuatannya, bahkan pelaku sempat menuduh korban mencuri barang berharga miliknya," kata saksi mata warga sekitar Apud (37).