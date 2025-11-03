Kesal Dipukul Sapu, Anak yang Ogah Bereskan Ranjang di Malang Laporkan Ibu ke Polisi

ERA.id - Seorang remaja berusia 17 di Tumpang, Kabupaten Malang, melaporkan ibunya ke polisi karena kesal dipukul sebab enggan membereskan tempat tidur dan terlalu asyik bermain ponsel.

Polres Malang pun langsung menengahi laporan yang janggal itu. Setelah diperiksa, semuanya merupakan kesalahpahaman antara anak dan orang tua.

"Anggota Polsek Tumpang segera mendatangi rumah pelapor untuk memastikan kondisi anak dan ibunya dalam keadaan baik," kata Kasi Humas Polres Malang AKP Bambang Subinajar, Sabtu silam.

Bambang menuturkan semuanya dimulai saat ibu pelapor, S (45), meminta anaknya untuk melipat selimut dan merapikan sprei tempat tidur. Si anak tak mengindahkannya dan keasyikan main ponsel.

Ibu yang kesal itu lalu menghantam anaknya menggunakan sapu hingga menimbulkan memar ringan di bagian tangan dan paha. Sehabis peristiwa tersebut, si ibu pergi ke kebun untuk bekerja, sang anak melapor ke layanan 110.

Akhirnya, anggota Polsek Tumpang kemudian memediasi ibu-anak di Balai Desa. Hasilnya keduanya saling memaafkan.

"Layanan 110 terbuka untuk semua pengaduan masyarakat, tapi kami juga mengimbau agar setiap persoalan dalam rumah tangga sebisa mungkin diselesaikan dengan komunikasi baik. Polisi hadir untuk memberikan solusi, bukan hanya penindakan," tutup Bambang.