Mobil Milik Bank BNI Terbakar di Sulbar, Uang Rp4,2 Miliar Hangus Seketika

ERA.id - Mobil Bank BNI bernomor polisi B 9345 PCU yang mengangkut uang Rp 5,2 miliar terbakar di Dusun Palippis, Bala, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulbar, Rabu siang kemarin.

Tugas mobil itu mengantarkan duit yang bakal mengisi sejumlah mesin ATM BNI di wilayah Polman dan Majene.

Kapolsek Tinambung IPTU Muh. Azharil Naufal, Kamis (13/11/2025) menjelaskan ada Rp 3,4 miliar pecahan Rp 100 ribu dan Rp 1,8 miliar pecahan Rp 50 ribu yang hangus. Totalnya Rp4,2 miliar.

Sisanya sekitar Rp 1 miliar sudah disimpan di ATM depan Kantor Bupati Polman sebesar Rp400 juta dan di Amazon Wonomulyo sebesar Rp600 juta.

"Mulanya saat di jalan, salah satu petugas mencium bau bensin di dalam mobil. Pas dicek tidak ditemui kebocoran," terangnya.

Masalah besar muncul saat menuju Majene. Di wilayah Palippis, asap disusul api keluar dari jok tengah mobil. Panik, petugas segera meminta sopir menepi dan keluar dari kendaraan, sementara uang ditinggal begitu saja bersama kunci kontak.

“Api membesar, tidak sempat selamatkan uang. Semua terbakar,” ujarnya.