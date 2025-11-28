Viral Satpam Mess Diduga Perkosa Pegawai Kafe di Denpasar

ERA.id - Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Denpasar mengusut kasus pemerkosaan terhadap seorang pegawai perempuan yang bekerja di sebuah kafe di Jalan Gunung Soputan, Denpasar.

Kepala Seksi Humas Polresta Denpasar, Kompol I Ketut Sukadi membenarkan adanya laporan tersebut.

“Benar, korban telah melapor ke Polresta Denpasar dan saat ini kasus masih dalam tahap penyelidikan. Penyidik telah memeriksa saksi-saksi, melakukan olah TKP, serta melengkapi administrasi penyidikan termasuk hasil visum” ujar Sukadi.

Dia menjelaskan peristiwa tersebut diduga terjadi pada Kamis, 31 Oktober 2025, sekitar pukul 01.00 Wita, dengan lokasi kejadian di mess (fasilitas tempat tinggal) kafe tersebut.

Korban berinisial KS (28) secara resmi melaporkan kejadian tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Denpasar pada Selasa 18 November 2025. Kasus tersebut pun belakangan viral di media sosial.

Usai menerima laporan korban, Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polresta Denpasar langsung melakukan serangkaian langkah penyelidikan, di antaranya pemeriksaan terhadap korban, pemeriksaan saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara, serta melakukan pengecekan ke tempat kejadian perkara (TKP).

Selain itu, korban juga telah menjalani pemeriksaan medis berupa Visum et Repertum (VER) di RS Bhayangkara.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, pelaku diduga merupakan seorang satpam berinisial DJ. DJ diduga memasuki kamar korban dalam kondisi mabuk dan memerkosa korban. Namun hingga kini polisi belum berhasil menangkap pelaku.

"Perkembangan lebih lanjut terkait perkara ini akan disampaikan nanti setelah penyidik melakukan pemeriksaan," kata Sukadi.