Zulhas Ceramahi Warga Lampung soal Lingkungan, Beri Contoh Bencana di Sumatra

ERA.id - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta petani menjaga kawasan hutan lindung di Lampung Selatan untuk mencegah datangnya banjir dan longsor.

"Kita jaga. Nah yang lindung, hutan lindung ini nggak boleh diapa-apakan. Dia boleh diambil manfaatnya. (Tanam) durian, durian buahnya kita ambil. Ada pala, cokelat. Kita ambil, tapi tidak boleh untuk lahan pertanian sayuran. Kalau ini kita potongnya, ganti (dengan) sayuran, di bawah banjir," kata Zulhas saat berdialog dengan kelompok petani di Gunung Raja Basa, Desa Way Kalam, Lampung Selatan, Lampung, Selasa kemarin.

Kerusakan lingkungan berpotensi menimbulkan longsor dan banjir besar, sehingga seluruh masyarakat harus menjaga keseimbangan ekosistem.

Pada momen itu, Zulhas meminta warga di Lampung melihat longor dan banjir yang menghantam Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat, hingga menewaskan banyak orang.

"Kemarin nonton Aceh enggak? Lihat Aceh kan? Lihat Sibolga. Lihat Sumatera Utara. Lihat Sumatera Barat. Masya Allah sedih. Ada yang lagi tidur suami istri, besok pagi istrinya hilang. Ada yang suaminya hilang," ujar Zulhas.

Menurutnya, kondisi itu menjadi peringatan serius bagi masyarakat Lampung Selatan untuk menjaga Gunung Raja Basa. Jika rusak, hujan deras akan langsung menyapu wilayah sekitar.

"Itulah kalau lingkungan tidak kita jaga. Maka saya titip betul dari dulu Gunung Raja Basa ini. Kalau ini rusak, habis kita. Seluruh keliling gunung, habis. Begitu ada hujan, tersapu bersih," tegasnya.