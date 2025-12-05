Gerak Cepat ILUNI SMPN 214 Bantu Korban Bencana, Donasi Diserahkan di Padang

ERA.id - Ikatan Alumni atau ILUNI SMPN 214 Halim Perdanakusuma Jakarta menyalurkan Bantuan Bencana Sumatera berupa uang tunai kepada korban terdampak di Padang, Sumatera Barat, Jumat (5/12/2025).

Bantuan diserahkan langsung Penasehat ILUNI 2024–2029, Aji Wibawa, di posko bencana rumah dinas Ketua DPRD Sumatera Barat, Buya Muhidi.

Aji menegaskan kehadirannya di Padang merupakan bentuk empati alumni kepada para korban. “Hari ini saya mewakili SMP 214 Halim Perdanakusuma datang memberikan donasi,” ujarnya.

Donasi yang disalurkan merupakan hasil urunan lintas angkatan. Menurut Aji, penggalangan dilakukan secara spontan karena banyak alumni merasa terpanggil membantu warga Sumatera Barat.

“Inisiatornya seluruh angkatan 1982–2002, difasilitasi ketua ILUNI dan jajaran,” katanya.

Pengumpulan dana berlangsung cepat, hanya tiga hari, sebelum akhirnya disalurkan untuk kebutuhan mendesak para penyintas bencana.

“Bantuan berupa uang agar bisa dipakai langsung di lokasi,” jelasnya.

Aji menyebut aksi kemanusiaan seperti ini bukan yang pertama. ILUNI SMPN 214 sebelumnya juga membantu korban bencana di Sukabumi dan banjir di Bekasi. “Ini yang ketiga, dan Insya Allah terus berkelanjutan,” ucapnya.

Ia berharap warga terdampak segera pulih dan kembali menata hidup. “Korban dapat segera memiliki tempat tinggal layak dan infrastruktur lekas diperbaiki,” tutupnya.