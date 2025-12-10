Ipul Mensos ke Donatur Bencana Sumatra: Boleh Nyumbang tapi Lapor Dulu ke Kami, Taat Aturan

ERA.id - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebaskan masyarakat untuk berdonasi membantu korban bencana, asal izin dan melapor dulu kepada pihaknya.

"Yang penting itu kita bisa mempertanggungjawabkan dana yang kita kumpulkan dari masyarakat ini, caranya dicatat dengan baik siapa yang membantu, siapa yang menyumbang, setelah itu dilaporkan. Uang yang sudah dikumpulkan ini untuk apa saja, siapa yang menerima, alamatnya di mana, dan diperuntukkan untuk kepentingan apa," kata Ipul pada Selasa kemarin, merespons banyaknya artis hingga pemengaruh atau influencer yang berdonasi untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, .

Pada dasarnya semua boleh mengumpulkan donasi, tetapi sebaiknya mengikuti ketentuan dengan mengajukan izin terlebih dahulu.

"Izinnya bisa dari kabupaten, kota, atau dari Kemensos kalau tingkat nasional, ya. Sangat mudah izinnya, enggak perlu rumit, yang paling penting nanti kalau sudah mendapatkan sumbangan itu dilaporkan. Kalau misalnya Rp500 juta ke bawah itu cukup audit internal, tetapi laporannya harus diserahkan ke Kemensos," ujar dia.