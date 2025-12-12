Gajah Liar Injak Kuburan di Lampung sampai Rusak

ERA.id - Pemakaman umum di Pemangku (Dusun) Sinar Wayah, Pekon (Desa) Roworejo, Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, rusak. Kawanan gajah liar berjumlah 18 ekor menginjaknya pada Jumat (12/12/2025).

“Iya benar, tadi malam gajah liar masuk ke pemakaman umum Dusun Sinar Wayah, dan mengacak atau merusak makam,” kata Pembina Satgas Konflik Gajah Suoh dan Bandar Negeri Suoh Lampung Barat Sugeng Hari Kinaryo Adi, saat dikonfirmasi dari Lampung Selatan, Jumat.

Menurutnya, berdasarkan video amatir dari warga setempat, terlihat suasana pemakaman umum yang sudah porak-poranda diduga akibat dari amukan gajah liar itu.

Ia menjelaskan, dari hasil pantauan tim satgas, rombongan gajah tersebut sudah memasuki area pemukiman warga sejak satu minggu terakhir.

“Jadi memang keberadaan gajah liar yang berjumlah 18 ekor ini sudah kurang lebih satu minggu menghampiri Pekon Roworejo, Kecamatan Suoh,” katanya.

Menurut Sugeng yang juga merupakan salah satu anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat, hingga saat ini tim Satgas bersama masyarakat setempat masih memantau keberadaan kawanan gajah liar yang telah masuk ke permukiman warga tersebut.

“Satgas Lembah Suoh sudah menghalau kawanan gajah liar itu, namun sampai dengan saat ini gajah-gajah itu masih berada di sekitar area pemakaman,” ucap dia.

Untuk diketahui, sebelumnya pemakaman umum Sinar Wayah, Pekon Roworejo, Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat, pada Minggu tanggal 17 November 2024 lalu, juga pernah diinjak kawanan gajah liar.