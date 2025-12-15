Bule Ditemukan Tewas di Sungai Bali, Diduga Terobos Banjir

ERA.id - Polres Badung, Bali menyebutkan seorang warga negara asing (WNA) atau bule, ditemuka tewas diduga setelah menerobos banjir di Jalan Krisnantara, Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara, Badung, sewaktu hujan deras melanda daerah itu pada Minggu pukul 01.10 Wita.

Pejabat Sementara Kasubsipenmas Sihumas Polres Badung Aiptu Ni Nyoman Ayu Inastuti di Badung, Minggu kemarin menyatakanm si bule berjenis kelamin perempuan itu sampai kini belum diketahui identitasnya.

Mayatnya didapati bersama sepeda motor yang tersangkut di antara dinding jembatan dan kayu yang terbawa arus air.

"Korban ditemukan pada pukul 04.40 Wita ketika sungai surut, di bawah jembatan jalan menuju Canggu Pertiwi dalam keadaan meninggal dunia, di mana posisi korban tersangkut di antara dinding jembatan dan sela kayu yang tersangkut di bawah jembatan tersebut," kata Ayu.

Ia mengatakan keberadaan WNA tersebut baru diketahui pada pukul 04.40 Wita setelah air mulai surut.

Evakuasi terhadap korban telah berhasil dilakukan pada pukul 10.40 Wita oleh Tim Basarnas Provinsi Bali.

Namun, kendaraan yang diduga dipakai korban belum bisa dievakuasi karena kondisi kendaraan yang terjepit di dalam gorong-gorong jembatan dengan kondisi air yang masih tinggi.

"Untuk kendaraan korban belum bisa dievakuasi karena kondisi terjepit didalam gorong-gorong jembatan dan kondisi air yang masih besar menyulitkan untuk melakukan evakuasi," katanya.

Hingga saat ini terhadap identitas dan keberadaan tempat tinggal korban masih belum dapat diketahui dan terus dilakukan upaya pencarian oleh pihak kepolisian. Jasad korban pun telah dievakuasi ke RSUP Prof IGN Ngoerah Denpasar, Bali.