Anggota Ormas Viral yang Seret Nenek Elina Keluar dari Rumahnya di Surabaya Ditangkap

ERA.id - Polda Jatim menangkap tersangka MY, yang menganiaya dan mengusir nenek bernama Elina Widjajanti (80).

"Tersangka MY diamankan penyidik Ditreskrimum Polda Jatim pada Senin sore sekitar pukul 17.15 WIB di Polsek Wonokromo Surabaya," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast di Surabaya, Selasa kemarin.

Penyidik Ditreskrimum Polda Jatim langsung membawa tersangka ke Mapolda setempat untuk diperiksa intensif guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Jules mengatakan penyidik masih mendalami perkara tersebut dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain karena peristiwa itu diduga melibatkan lebih dari satu orang.

"Perkara ini akan terus kami kembangkan. Tidak menutup kemungkinan ada tersangka tambahan,” ujarnya.

Saat ini, tersangka MY telah resmi ditahan di Rumah Tahanan Polda Jatim untuk memperlancar proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti.

Kasus kekerasan yang menimpa Nenek Elina sebelumnya menjadi sorotan publik setelah video kejadian viral di media sosial.

Dalam rekaman tersebut terlihat sejumlah anggota organisasi kemasyarakatan berpakaian merah memaksa korban keluar dari rumahnya di Jalan Dukuh Kuwukan Nomor 27, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya.

Korban yang berusia lanjut tampak ditarik, diseret, hingga digotong secara paksa, sehingga memicu kecaman luas dari masyarakat dan desakan agar aparat penegak hukum bertindak tegas.

Selain MY, Polda Jatim juga telah menetapkan tersangka lain berinisial SAK setelah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan berbasis scientific crime investigation (SCI) atau penyelidikan ilmiah.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim Kombes Pol Widi Atmoko mengatakan kedua tersangka dijerat Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang dengan ancaman pidana maksimal lima tahun enam bulan penjara.