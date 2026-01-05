Massa di Jaksel Salah Pukul Pria Pemabuk yang Dikira Maling, Kasihan

ERA.id - Beredar video yang memperlihatkan seorang pria diduga maling motor mencoba kabur dari kejaran warga saat akan ditangkap di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan (Jaksel).

Dari rekaman video dan narasi yang beredar di media sosial, pelaku berjumlah satu orang. Dia memanjat genting rumah warga untuk kabur. Pelaku kemudian berdebat dengan warga yang hendak menangkapnya.

Tak lama setelah itu, pria ini masuk ke dalam rumah warga melalui plafon dari genteng yang telah jebol. Upayanya gagal, pelaku berhasil ditangkap. Beberapa warga menghajarnya sebelum akhirnya diserahkan ke polisi.

Dikonfirmasi, Kapolsek Pancoran Kompol Mansur menjelaskan pria itu bukanlah pelaku pencurian sepeda motor (curanmor). "Diduga pelaku kejahatan namun setelah kita amankan mereka mabuk. Mereka mabuk seperti tidak sadarkan diri manjat di rumah orang," kata Mansur kepada wartawan, Senin (5/2/2026).

Pria ini merupakan warga Jagakarsa, Jaksel. Dia ke Pancoran karena diajak temannya. Saat bertemu, pelaku begadang sambil minum minuman keras sampai mabuk. Paginya, pria tersebut ditinggal sendirian dalam kondisi setengah sadar.

"Betul sambil mabuk seperti orang bingung dan ketakutan," tuturnya.

Kasus ini selesai damai setelah pria tersebut mengganti rugi kerugian materiil berupa perusakan genting rumah warga.