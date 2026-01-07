Pos Polantas di Tulungagung Jadi Tempat Mesum, Polisi Sedih

ERA.id - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tulungagung menyelidiki video mesum sepasang kekasih yang dilakukan di pos polisi simpang empat Kemuning, Kelurahan Kutoanyar, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Kasatlantas Polres Tulungagung AKP Taufik Nabila mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti video tersebut dengan mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan langsung.

"Setelah video itu beredar, kami langsung menuju lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Saat petugas tiba, pos dalam kondisi kosong dan tidak ditemukan siapa pun," kata Taufik.

Ia menjelaskan petugas kepolisian juga tidak menemukan barang-barang mencurigakan di dalam pos, termasuk alat kontrasepsi, saat dilakukan pengecekan di tempat kejadian perkara.

Taufik menambahkan pos polisi simpang empat Kemuning merupakan pos aktif yang digunakan untuk pengaturan lalu lintas, khususnya pada pagi hari dan saat terjadi kepadatan arus kendaraan. Namun, pos tersebut tidak dijaga petugas selama 24 jam.

Menurut dia, kondisi pos yang terbuka dan tidak dilengkapi pintu memungkinkan siapa saja masuk ke dalam area pos saat tidak ada petugas yang berjaga.

"Kami sangat menyayangkan jika fasilitas kepolisian yang masih aktif justru disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Pihaknya kini berencana memasang pintu dan sistem pengamanan pada pos polisi simpang empat Kemuning agar tidak mudah dimasuki warga saat tidak ada petugas.

Taufik menegaskan kepolisian masih menelusuri identitas pasangan yang terekam dalam video viral tersebut dengan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi.

“Kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan identitas yang bersangkutan dan mencegah kejadian serupa terulang,” katanya.