Coba Setop Pemuda Berkendara Ugal-Ugalan di Jakpus, Polantas Malah Ditonjok

ERA.id - Seorang polisi lalu lintas (polantas), Bripda R dipukuli oleh pemotor, AA saat bertugas di depan Pos Lalu Lintas Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat (Jakpus), Kamis (11/9).

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak menjelaskan kejadian bermula ketika Bripda R bersama rekannya, NH sedang mengatur lalu lintas di persimpangan Golden Trully.

Dari arah Senen menuju Ancol, datang dua pemuda berboncengan sepeda motor tanpa menggunakan helm. Keduanya hanya mengenakan topi.

"Saat sampai di perempatan jalan tempat korban dan rekannya mengatur lalu lintas, mereka mencoba menghentikan karena pelaku mengendarai sepeda motornya sedikit ugal-ugalan," kata Reonald kepada wartawan, Jumat (12/9/2025).

Namun, pelaku dan temannya kabur ke arah Ancol. Tak lama setelah itu, pelaku berinisial AA kembali lagi dengan berjalan kaki. Dia kemudian mendekati R yang sedang berdiri di depan pos.

"Setelah posisi berhadapan tiba-tiba pelaku langsung menyerang korban dengan cara memukul wajah pelapor beberapa kali," ucapnya.

AA lalu mencoba kabur namun berhasil ditangkap. Pelaku ini kemudian dibawa ke Polsek Sawah Besar untuk diperiksa.