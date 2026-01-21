Buronan Rumania Ditangkap di Bali, Sempat Nikah Siri dengan WNI Demi Kelabui Polisi

ERA.id - Buronan interpol asal Rumania, Zuleam Costinel Cosmin (33), ditangkap oleh Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Kepolisian Indonesia. Zuleam ditangkap setelah kabur ke Bali dan melangsungkan pernikahan siri demi mengelabui petugas.

Kepala Bagian Kejahatan Internasional (Kabagjatranin) Set NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri Komisaris Besar Polisi Ricky Purnama mengatakan selama di Bali, Cosmin hidup dari penghasilan istri sirinya karena dia sendiri tidak banyak beraktivitas di luar takut diketahui petugas kepolisian.

"Kita dapati status yang bersangkutan telah menikah dengan status siri dengan orang kita Indonesia. Yang bersangkutan berusaha untuk tidak terlalu mencolok. Jadi, artinya yang berpenghasilan itu justru pasangan yang bersangkutan. Dan ini yang menjadi support sistem kehidupan dia selama berada di pelarian," kata Ricky, dikutip Antara, Rabu (21/1/2026).

Bahkan, kata Ricky, saat dilakukan penangkapan oleh aparat gabungan Polda Bali pada Kamis (15/1), istri sirinya tidak mengetahui bahwa Cosmin merupakan buronan yang paling dicari di Rumania karena kejahatannya melakukan pembunuhan terhadap seorang pengusaha lokal dan mengancam anaknya dengan menggunakan senjata api.

"Pada saat kita tangkap yang pasangannya tidak mengetahui bahwa status dia yang merupakan buronan," tuturnya.

Zuleam Costinel Cosmin digiring oleh petugas kepolisian dari dalam gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali menuju sebuah mobil tahanan.

Cosmin tampak menghindari sorotan kamera wartawan yang hadir. Menggunakan rompi oranye, Cosmin digiring petugas dengan tangan diborgol menuju mobil tahanan.

Sementara itu, SES NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri Brigjenpol Untung Widyatmoko mengatakan Cosmin merupakan DPO yang paling dicari di Rumania maupun wilayah Eropa atas kasus pembunuhan dan perampokan yang dilakukannya.

Pihak NCB Bucharest Rumania kemudian mendeteksi yang bersangkutan berada di Indonesia hingga akhirnya berhasil diamankan.

Operasi Interpol dilakukan selama empat hari untuk menangkap Cosmin dengan melibatkan kerja sama antara NCB, Polda Bali, Polresta Denpasar dan Polres Gianyar.

"Malam ini yang bersangkutan akan diterbangkan ke Rumania. Dijadwalkan esok hari tiba dengan selamat," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Polda Bali Kombes Pol. I Gede Adhi Mulyawarman menjelaskan Cosmin merupakan tersangka kasus pembunuhan yang mengguncang publik Rumania pada 6 November 2023 di Kota Sibiu.

Dalam aksinya tersebut, Cosmin bersama dua orang temannya menyusup ke rumah seorang pengusaha lokal, menyiksa korban secara brutal, serta mengancam anak perempuan korban dengan senjata api. Ketiganya kemudian membawa kabur jam tangan mewah senilai 200.000 euro.

Dua rekan Cosmin lebih dulu ditangkap di Irlandia dan Skotlandia, kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Sementara Cosmin menjadi buronan internasional sejak Pengadilan Sibiu menerbitkan surat perintah penangkapan pada 19 November 2023.