Anak di Sekotong Bunuh Ibu, Jasadnya Dibakar lalu Ditumpuk dengan Sampah

ERA.id - Ternyata jasad yang ditemukan terbakar dalam tumpukan sampah di pinggir jalan raya wilayah Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, merupakan sosok seorang ibu yang dibunuh anaknya.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol. Arisandi mengatakan bahwa kasus ini terungkap dari hasil tim Jatanras yang menangkap pelaku bernama Bara Prima Rio di rumahnya di wilayah Monjok Baru, Kota Mataram, Senin (26/1) malam.

"Terhadap pelaku sudah kami amankan," katanya di Mataram, Selasa (27/1/2026).

Arisandi menegaskan bahwa pihaknya kini masih melakukan memeriksa BP perihal motif dan modus pelaku membunuh ibu kandungnya berinisial YRA.

Jenazah YRA sebelumnya ditemukan warga dalam kondisi hangus terbakar dalam tumpukan sampah pada Minggu (25/1).

Polres Lombok Barat yang menerima informasi tersebut langsung mengamankan lokasi temuan dan mengevakuasi jenazah YRA ke Rumah Sakit Bhayangkara Mataram untuk membantu proses identifikasi.

Dari kegiatan evakuasi pada hari penemuan, kepolisian sudah melakukan serangkaian pengumpulan data lapangan sebagai langkah awal penyelidikan.

Barang bukti yang diduga kuat ada kaitan dengan jenazah di sekitar lokasi temuan turut diamankan kepolisian, seperti plastik pembungkus paket bekas, botol mineral berisi sisa cairan hijau diduga bahan bakar jenis pertalite, dan tali nilon yang ditemukan di bawah jenazah.