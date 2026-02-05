New Paragon Cafe di Pekanbaru Disegel Imbas Diduga Jadi Tempat Waria Berpesta

ERA.id - Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Pekanbaru, Riau, New Paragon KTV and Cafe, ditutup sementara imbas adanya dugaan pesta waria di sana.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho meminta agar pengelola tidak menjalankan aktivitas apapun hingga persoalan tersebut benar-benar jelas.

“Hari ini saya sudah menyegel dan menempelkan stiker. Pengelola tidak boleh beroperasi dulu,” katanya didampingi Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Muharman Arta beserta jajaran dan personel Satuan Polisi Pamong Praja di lokasi Jalan Sultan Syarif Kasim II, Kamis (5/2/2026).

Dia mengatakan langkah ini juga merupakan tindak lanjut atas tuntutan demonstran yang mendesak penutupan New Paragon menyusul viralnya dugaan pesta waria di lokasi tersebut.

Namun begitu ia menjelaskan bahwa kasus ini masih dalam proses pemeriksaan. Jika nantinya terbukti pihak manajemen memfasilitasi kegiatan yang melanggar aturan, maka izin operasional New Paragon akan dicabut.

“Kalau tidak ditemukan unsur pidana, kita tidak bisa memaksakan. Tapi kalau terbukti, tentu akan ada sanksi tegas,” jelas Agung.

Sementara itu, Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Muharman Arta mengatakan pihaknya masih memeriksa semua pihak yang terlibat pada malam kejadian, baik dari manajemen maupun pihak lainnya.

“Apabila ditemukan unsur pidananya, akan kami tindak lanjuti. Namun jika terkait Perda, penanganannya akan diserahkan ke Satpol PP,” ujarnya.