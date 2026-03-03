Gajah Mati dengan Kepala Terpotong di Pelalawan, 15 Orang Jadi Tersangka

ERA.id - Polda Riau menetapkan 15 orang tersangka sindikat perburuan gajah liar yang ditemukan mati dengan kepala terpotong di Kabupaten Pelalawan. Tiga orang di antara mereka masih buron yang berperan dari eksekutor hingga perantara.

Kapolda Riau, Irjen Pol. Herry Heryawan dalam konferensi pers di Pekanbaru, Selasa (3/3/2026) mengatakan, pihaknya melakukan kolaborasi pengungkapan dengan memburu tersangka dari tempat kejadian perkara di Kecamatan Ukui, Pelalawan, hingga Padang, Sumatera Barat, Jakarta, Surabaya (Jawa Timur), Solo dan Kudus (Jawa Tengah).

"Ada 15 tersangka dan tiga masih dikejar. Direktorat Reserse Kriminal Khusus membongkar jaringan dan mengejar tersangka sampai ke Padang, Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo. Semua rangkaian diungkap sejak olah TKP dan nekropsi," katanya.

Polisi juga telah memeriksa 40 saksi dan analisa intelijen. Hingga akhirnya membuahkan hasil atas pengungkapan kejahatan luar biasa yang akan dituntut dengan setinggi-tingginya.

Direktur Reskrimsus Polda Riau Komisaris Besar Polisi Ade Kuncoro menyampaikan pihaknya mengamankan belasan tersangka mulai dari eksekutor sampai perantara atau mediator. Pertama, RA (31) sebagai eksekutor memotong kepala gajah setelah ditembak.

"Kita amankan pada 18 Februari di Ukui. Kita kembangkan dan menangkap JM (44) yang berperan sebagai penembak, ditangkap 19 Februari 2026. Lalu SM ditangkap di Bagan Limau 19 Februari," ujarnya.

Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap FA (62) yang merupakan residivis perburuan gajah untuk TKP 2015 di Jambi Pelalawan dan Bengkalis.

Perannya cukup signifikan, yakni selaku penadah gading dan sebagai penyuplai amunisi peluru senjata api pemburu gajah liar, logistik dan orang yang mengajari pelaku jadi pemburu gajah liar.

Penangkapan berlanjut pada AY yang merupakan penadah gading di Padang Panjang , Sumatera Barat, pada 19 Februari. Gading dikirim melalui Bandara Internasional Minangkabau ke Jakarta dan diterima NK yang juga penjual senjata api.

"Tersangka lain SL perantara jual beli senjata api. Kemudian dilakukan pengembangan ke Jakarta terhadap para perantara AR di Surabaya yang ditangkap pada 22 Februari. Lalu AC di Surabaya perantara transaksi gading hingga ke FS bos dan pemodal gading gajah dan dari FS turut disita 140 kilogram sisik trenggiling," katanya mengungkapkan.

Penyidikan kembali ke Jakarta yang berujung kepada SA (39) di Kudus, yang ditangkap pada 23 Februari, 2026. Dilakukan pengembangan ke Solo dengan JS dan HA berperan sebagai perantara transaksi gading dan penadah pipa rokok.

"AN dan GL sekaligus orang mengajarkan masyarakat menembak serta RG perantara gading masih dilakukan perburuan," katanya.