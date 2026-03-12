SPPG Viral yang Bangga Sajikan MBG Lele Mentah Kini Dihentikan Operasionalnya

ERA.id - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Pademawu, Buddagan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur yang sempat bangga menyajikan lele mentah dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG), kini dihentikan sementara operasionalnya.

Bagaimana tidak, menu tersebut viral saat kepala sekolah SMAN 2 Pamekasan menolak mentah-mentah makanan itu. Ikan mentah dianggap cepat busuk dan akhirnya bisa memengaruhi teman sajian yakni seiris tempe dan tahu.

"Berdasarkan pertimbangan pimpinan BGN, permasalahan tersebut dinilai menghambat proses distribusi dalam MBG. Oleh karena itu, operasional SPPG Pamekasan Pademawu Buddagan untuk sementara waktu dihentikan," kata Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro, Kamis (12/3/2026).

Dony menjelaskan penghentian ini merupakan evaluasi serta perbaikan dalam proses pengolahan dan penyajian makanan.

Sebelumnya, Ahli Gizi SPPG Pamekasan Pademawu Buddagan, Fikri Kuttawakil menjelaskan bahwa penggunaan lele marinasi dalam menu tersebut memiliki pertimbangan gizi dan ketahanan pangan.

"Mengapa kami menggunakan lele marinasi? Pertama, untuk mencegah berkurangnya gizi di lele itu dan menambah protein di hari itu. Dimarinasi, lele juga bisa bertahan sampai satu hari," ucap Fikri.

SPPG Pamekasan Pademawu Buddagan diketahui melayani 3.329 penerima manfaat, yang terdiri atas siswa SMA/SMK/MA, SMP/MTs, PAUD/TK, SLB, tenaga pendidik, serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di wilayah tersebut.