Sikut Avengers: End Game, Agak Laen 2: Menyala Pantiku! Jadi Film Terlaris di Indonesia

ERA.id - Film komedi “Agak Laen 2: Menyala Pantiku!” menjadi film terlaris sepanjang masa di Indonesia. Rekor dicapai usai film yang dibintangi Boris Bokir, Bene Dion, Indra Jegel, dan Oki Rengga ditonton 10.980.933 penonton dengan jadwal tayang sebanyak 170.914, atau secara rata-rata penonton harian sebanyak 792 penonton sejak tayang 27 November tahun lalu.

Data yang didapat dari laman Cinepoint, Rabu (11/3/2026) ini membuktikan kalau film Indonesia bisa jadi raja di negeri sendiri dan menyikut film impor.

Keberhasilan “Agak Laen 2” diketahui melampaui capaian penonton film kenamaan “Avengers: End Game” yang sebelumnya bertengger pada posisi pertama pada jajaran box office Indonesia dengan jumlah penonton 10.976.338 penonton.

Film produksi imajinari ini pun juga berhasil menggeser “KKN di Desa Penari” yang sebelumnya bertahan kuat sekitar tiga bulan di bioskop Indonesia.

"Agak Laen 2: Menyala Pantiku!” tayang di seluruh bioskop Indonesia secara serentak pada kuartal keempat 2025. Film berdurasi 110 menit ini mengisahkan empat karakter utama yang harus menyamar di panti jompo dalam rangka menyelidiki sebuah kasus pembunuhan.

Sementara film "Agak Laen" yang pertama sukses mendatangkan 9.125.188 penonton ke bioskop dan menjadi film komedi terlaris di Indonesia pada 2024.