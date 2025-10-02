Menjijikan! Ompreng MBG di Bandung Barat Dicuci dengan Air Keruh Tidak Mengalir

ERA.id - Viral sebuah video yang menunjukkan tiga orang pria yang sedang mencuci ompreng atau tempat makan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan air keruh.

Dalam video berdurasi 30 detik itu, tiga orang pria sedang mencuci ompreng MBG dengan air sambun yang berada di sebuah tempat berwarna putih.

Kemudian, mereka melemparkan ompreng MBG ini ke sebuah sebuah kolam yang berisikan air keruh berwarna coklat.

Diketahui, tiga orang yang mencuci ompreng MBG ini berada di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlokasi di Jalan Raya Tagog Munding, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat.

Kapolsek Cipatat AKP Iwan Setiawan memastikan, SPPG tersebut telah ditutup Direktur Deputi Tauwas Wilayah II, Brigjen TNI Albertus Doni Dewantoro beberapa waktu lalu.

"Ya betul sudah ditutup. Kemarin dari Deputi Pengawasan BGN Brigjen Doni yang datang," kata Iwan, Kamis (1/10/2025).

Berdasarkan informasi yang ia terima, penutupan SPPG itu karena ada pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).

Kemudian, SPPG itu dinilai tidak memperhatikan higienitas tempat makan, karena proses pencucian ompreng dilakukan sembarangan.

"Saya dapat info dari teman-teman seperti itu (proses pencucian ompreng yang jorok)," ujarnya.

Terpisah, Kepala SPPG Citatah, Taufik mengatakan, seluruh karyawan saat ini diliburkan sementara sampai ada izin baru. Namun, ia enggan berkomentar lebih jauh mengenai proses pencucian ompreng MBG yang sedang menjadi perhatian publik.

"Kondisi saat ini dapur tidak operasi untuk sementara ini kang. Saya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan informasi terkait dapur SPPG di Citatah," kata Taufik.