Walkot Makasssar Munafri Gabung Demokrat, Kursi Legislatif Berpotensi Bertambah

ERA.id - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, menjadi kader Demokrat Sulawesi Selatan usai mengantongi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Demokrat.

Bergabungnya salah satu figur politik berpengaruh di Makassar itu langsung menghadirkan energi dan optimisme baru di internal partai.

Sekretaris DPC Demokrat Makassar, Fatma Wahyuddin mengatakan kehadiran Appi mendapat sambutan positif dari kader.

Menurut Fatma yang juga Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulsel, bergabungnya Appi menjadi modal baru bagi Demokrat menghadapi pertarungan politik ke depan.

"Tentunya kader sangat mengapresiasi," kata Fatma dalam acara pendidikan politik Partai Demokrat di Hotel Claro, Makassar, Kamis (8/10/2026).

Dalam acara pendidikan politik Demokrat tersebut, juga disertai penyerahan langsung Kartu Tanda Anggota (KTA) Demokrat kepada Appi.

Bagi Fatma, bergabungnya Appi bukan sekadar bertambahnya satu kader. Ketokohan, pengalaman politik dan kapasitas kepemimpinannya dinilai dapat memperkuat basis politik Demokrat di Sulawesi Selatan.

Karena itu, Fatma optimis kehadiran Appi dapat mendorong Demokrat menambah kursi legislatif sekaligus memperbesar peluang mengantarkan kadernya ke posisi eksekutif melalui Pilkada di Sulsel dan kabupaten/kota.

"Menambah kursi legislatif dan bisa mendudukkan eksekutif di Pilkada usungan Demokrat, khususnya di Sulsel dan kabupaten/kota se-Sulsel," ucapnya.

Bagi Demokrat, bergabungnya Appi bukan sekadar perubahan warna politik, tetapi momentum untuk membangun optimisme baru.

Dengan soliditas kader, kerja nyata dan semangat melayani masyarakat, energi baru tersebut diharapkan dapat diterjemahkan menjadi prestasi politik yang lebih besar pada masa mendatang.