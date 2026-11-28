ERA.id - Seorang remaja siswi berinisial SN (17) tewas dikeroyok oleh kenalannya di Kota Malang, Jawa Timur. Banyak publik menilai kasus ini bukanlah perundungan, melainkan pembunuhan berencana.

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Danang Setiyo Pambudi Sukarno dalam konferensi pers di Malang, Jumat kemarin mengatakan, keempat pelaku merupakan remaja perempuan yang masing-masing berinisial CAN (16), SP (16), IDH (17), dan WRLI (16).

"Pelaku secara bersama-sama menganiaya korban karena SP sakit hati dengan korban," kata Danang.

Dalam penanganan kasus tersebut, polisi telah memeriksa delapan saksi dan mengamankan sejumlah barang bukti, yakni enam telepon seluler, pakaian milik korban, pakaian pelaku, serta satu sepeda motor berwarna hitam.

Penyebab kematian

Kombes Danang bilang, sesuai hasil pemeriksaan dokter forensik, ditemukan luka dengan diameter sekitar tiga sentimeter dan 2,5 sentimeter.

"Ada tanda kekerasan berupa luka memar di kulit kepala dengan diameter kurang lebih tiga sentimeter di kulit kepala oksipital kanan belakang dan diameter 2,5 sentimeter di kulit kepala kiri atas telinga," kata Danang.

Soal penyebab kematian, diduga karena asfiksia atau kekurangan oksigen. "Akibat gangguan sirkulasi (oksigen) dan fungsi pada jantung," ujarnya.

Meski demikian, lanjutnya, pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan untuk memastikan temuan medis secara lebih dalam.

Kronologi

Kejadian nahas terjadi pada Rabu (25/11) sekitar pukul 20.45 WIB di jalan akses keluar kawasan Perumahan Bulan Terang Utama (BTU), Kota Malang.

Sebelum itu, sekitar pukul 19.30 WIB, SP dan IDH menjemput korban di rumahnya di Kecamatan Blimbing menggunakan sepeda motor. Keduanya mengajak SN menuju lokasi kejadian dengan memboncengnya bersama-sama.

Sekitar pukul 20.00 WIB, korban bersama SP dan IDH tiba di lokasi. Saat SN masih berada di atas sepeda motor, CAN dan WRLI yang telah menunggu di tempat tersebut menarik korban, memukulinya dengan tangan kosong.

Walau sudah terjatuh, SN tetap dihajar semabri diejek. Para pelaku kemudian membawa korban ke rumah SP dan berupaya menyadarkannya menggunakan minyak kayu putih.

Sekitar 10 menit kemudian, mereka memeriksa pernapasan korban dan mendapati SN sudah tak bernapas. SP kemudian membawa korban ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Lavalette, tetapi pihak rumah sakit menyatakan korban tewas.

Dalam kasus tersebut, polisi menerapkan Pasal 80 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar.

Hukuman optimal

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Polri menerapkan Undang-undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dengan hukuman optimal.

"Mengingat ada dugaan perencanaan," kata Anggota KPAI Diyah Puspitarini, Sabtu (28/11/2026).

"Perlu dilihat kondisi kasus seperti ini adalah pola pengeroyokan dengan kondisi perencanaan dan tentu berkelompok yang perlu didalami lebih lanjut pola kelompok ini dengan keterlibatan berbagai pihak," katanya.

Ia juga meminta kepolisian mengungkap dengan jelas penyebab kematian korban agar korban tidak mendapatkan stigma negatif.

Selain itu keluarga korban harus mendapatkan pendampingan, perlindungan hukum, dan bantuan sosial, sesuai dengan Pasal 59A Undang-undang Perlindungan Anak.

Nasib pelaku

Hingga kini para pelaku telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Malang. Polisi membantah isu liar kalau para pelaku dilepas begitu saja

"Terhadap keempatnya (ABH) telah dilakukan mengikuti proses pemeriksaan yang tadi disampaikan secara maraton, terus menerus. Kemudian, setelah selesai pemeriksaan kami menitipkan langsung empat ABH ke Lapas," kata Wakil Kepala Polresta Malang Kota, AKBP Alex Sandy Siregar di Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu.

Polresta menegaskan sesungguhnya pelaku tidak dipulangkan, Mereka tetap dihukum sesuai perundang-undangan berlaku. Ini didukung pernyataan Lapas Perempuan Malang melalui instagram resminya yang membenarkan telah menerima keempat pelaku.

Terkait keikutsertaan pelaku dalam pelaksanaan ujian sekolah, pada Senin (30/11) mendatang, Alex menyatakan seluruh penjelasan menjadi wewenang dari instansi yang membidangi sektor pendidikan atau dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

"Itu ada kewenangan dari instansi terkait. Kalau kami dari kepolisian prosesnya fokus pada penegakan hukum saja," ujarnya.