ERA.id - Setelah kasus dugaan makar membuat eks Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo terdesak dan ditahan. Kini giliran orang dekat Presiden Ketujuh RI Jokowi yang lain, diperiksa polisi.

Mereka yakni mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi dan mantan ajudan Jokowi, Devid Agus Yunanto. Mereka jadi saksi dalam penyidikan kasus dugaan makar.

“Jumat ini, (pemeriksaan) Budi Arie (sudah hadir) dan Devid,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro kepada awak media di Jakarta, Jumat (27/11/2026).

Susatyo mengatakan keduanya diperiksa di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta. Namun, dia tidak mengungkapkan substansi pemeriksaan. Pihaknya juga telah memeriksa mantan Kepala Densus 88 AT Polri Marthinus Hukom, Kamis (26/11) silam.

Diketahui, Dittipidum Bareskrim Polri telah menetapkan enam tersangka kasus dugaan makar, salah satunya Listyo.

Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam konferensi pers pada Senin (23/11), mengatakan penyidik telah memeriksa puluhan saksi yang terdiri dari internal maupun eksternal Polri.

Para tersangka diduga telah melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain, turut serta menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana makar dengan maksud merampas kemerdekaan presiden atau menjadikan presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan dan/atau dengan maksud menggulingkan pemerintah dan/atau melakukan permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan tindak pidana makar dengan niat untuk melakukan serangan.

Perbuatan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 KUHP dan/atau Pasal 193 KUHP dan/atau Pasal 196 KUHP jo. Pasal 160 KUHP jo. Pasal 20 huruf a, b, c, dan d KUHP jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Tindak Pidana.

Budi Arie berkelit

Seusai diperiksa, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Budi Arie yang juga Ketua Umum Projo menegaskan video analisisnya mengenai wacana percepatan Pemilu 2029 bukanlah rencana makar dan tidak berkaitan dengan penyidikan dugaan makar.

Budi mengatakan kehadirannya dalam pemeriksaan merupakan bentuk dukungan terhadap proses penyidikan kasus dugaan makar.

Budi Arie mengaku mendapat sekitar 42 pertanyaan dari penyidik selama pemeriksaan yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga 19.00 WIB. Meski begitu materi pertanyaan yang diajukan penyidik enggan diungkapnya.

“Silakan ditanyakan kepada penyidik Bareskrim Polri,” ujarnya.

Dia juga mengaku tidak mengenal para tersangka kasus dugaan makar kecuali Jenderal Listyo.

“Saya tidak mengenal para tersangka, kecuali Pak LSP, karena beliau adalah kolega saya di kabinet Pak Jokowi dan kabinet Pak Prabowo.”

Usai dirinya tidak menjabat sebagai menteri, Budi bilang tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Listyo. “Setelah saya tidak menjadi menteri hampir satu tahun, saya tidak pernah berkomunikasi dengan yang bersangkutan.”

Listyo di ambang pemecatan

Listyo sendiri berpotensi untuk dipecat sebab dia disebut tidak memenuhi syarat untuk mengundurkan diri berdasarkan aturan yang ada di dalam Peraturan Polri (Perpol).

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir di Jakarta, Kamis silam, menjelaskan bahwa ada beberapa syarat yang mengatur pengunduran personel Polri yang sedang menjalani pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dan terancam sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Syarat tersebut diatur dalam Pasal 111 Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Dalam Pasal 111 ayat (2), salah satu syarat yang dicantumkan untuk bisa mengundurkan diri adalah tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

“Ada beberapa persyaratan kalau personel diancam sanksi dalam dugaan pelanggaran kode etiknya berupa sanksi administratif PTDH sepanjang memenuhi tadi beberapa persyaratan, termasuk yang paling penting adalah kalau pelanggarannya tidak diancam dengan ancaman pidana lima tahun ke atas ini,” kata Isir menjelaskan.