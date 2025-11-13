Miris, Anak Perempuan di Malang Tiba-Tiba Dikeroyok Saat Main HP di Tangga

ERA.id - Polresta Malang Kota menelusuri kasus pengeroyokan terhadap seorang anak yang terjadi sekitaran jalur akses menuju area pemakaman di wilayah Kecamatan Sukun.

Kepala Unit PPA Satreskrim Polresta Malang Kota Iptu Khusnul Khotimah mengatakan pihaknya sudah mengantongi identitas korban dan pelaku.

Sementara itu, Kepala Polsek Sukun Kompol Riyan Wahyuningtiyas melalui Kanit Reskrim AKP Wardi Waluyo menyatakan, baik korban maupun terduga pelaku sama-sama merupakan perempuan.

Dia menambahkan, korban bersama orang tuanya akan membuat laporan resmi ke Unit PPA dalam waktu dekat. "Penanganan kasusnya dilimpahkan ke Unit PPA Polresta Malang Kota," ujarnya.

Dugaan perundungan di Kota Malang diketahui melalui video amatir yang diunggah di salah satu akun Instagram.

Di dalam video tersebut diperlihatkan korban perundungan merupakan anak perempuan. Dia mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna abu-abu terduduk di salah satu bagian anak tangga sambil memegang telepon genggam.

Korban saat itu secara tiba-tiba mendapatkan pukulan dari salah satu anak perempuan di bagian pipi sebelah kiri.

Tak berselang lama, dia ditampar sebanyak dua kali, di bagian bibir dan rahang kanan oleh seorang anak perempuan lainnya yang mengenakan pakaian lengan panjang berwarna biru.

Seorang anak perempuan yang mengenakan pakaian lengan panjang berwarna biru itu juga memukul punggung dan lengan korban beberapa kali.

Korban lantas berdiri tetapi dia didorong hingga hampir terjatuh.

Aksi dugaan perundungan tidak berhenti sampai di situ saja, dalam posisi berdiri korban kembali ditampar di bagian bibir.

Usai menerima beberapa kali pemukulan itu, korban bergegas menjauh dari lokasi. Di dalam video itu, salah satu anak yang diduga ikut melakukan perundungan juga meminta korban berkelahi dengan salah satu temannya.

"Kon lawano iki, ayo kon tambah tak uber loh (kamu bertengkar melawan dia, ayo kami aku kejar)," ucapnya.

Dalam kondisi menangis dan menutup wajahnya, korban kembali dipukul di bagian pipi bagian kanan.

Tak berhenti sampai di situ, di bagian akhir video terdapat dua orang anak perempuan kembali melakukan pemukulan beberapa kali secara bersama-sama.