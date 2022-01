Harga Minyak Goreng Rp14.000 Belum Berlaku di Medan, Alasan Pedagang: Stok Lama Belum Habis

ERA.id - Harga minyak goreng curah dan kemasan di pasar tradisional mau pun kios di Medan belum turun menjadi Rp14.000 per liter seperti yang diinstruksikan pemerintah atau masih rata-rata Rp18.500 - Rp20.000.



"Belum bisa jual Rp14.000 lah karena harga beli sebelumnya sudah di atas Rp14.000 per liter,"ujar pedagang sembilan bahan pokok (sembako) di Pusat Pasar Medan, Acai, Jumat (21/1/2022).



Meski ada kekhawatiran pembeli berkurang karena harga minyak goreng di swalayan sudah turun menjadi Rp14.000 per liter, katanya, pedagang di pasar tradisional bisa memahami.



