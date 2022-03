Selama Pandemi, 40 Persen Pelaku Pariwisata Jawa Tengah Terpaksa Alih Profesi

ERA.id - Pandemi Covid-19 berdampak pada perekonomian di semua bidang. Termasuk bidang pariwisata yang sulit beroperasi karena pembatasan-pembatasan selama pandemi.



Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Asosiation of the Indonesian Tour and Travel Agency (ASITA) Jawa Tengah, Daryono, Kamis (24/3/2022). Dari 150 anggota yang dimiliki ASITA Jawa Tengah, sebanyak 40 persennya terdampak pandemi.



"Mereka ada yang alih profesi sementara ini. Makanya kami berupaya mengajak kembali teman-teman untuk mengembangkan lagi potensi wisata," kata Daryono dalam Musda ASITA Jawa Tengah di Solo Paragon Hotel.



Tag: wisata solo