Eskpor di Sulsel Meningkat, Sentuh Angka Rp1,8 Triliun, Gubernur Sudirman: Alhamdulillah

ERA.id - Ekspor di Sulawesi Selatan meningkat hingga 20 persen lebih atau sekisar US$ 130,6 Juta atau setara dengan Rp1,8 triliun. Informasi ini berdasarkan berita dan data resmi statistik yang dikeluarkan oleh BPS Sulsel, Sabtu (2/4/2022)



Atas capaian hasil ekspor itu, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengaku jika peningkatan nilai ekspor ini terjadi di bulan Februari lalu. "Alhamdulillah, ekspor kita kembali meningkat. Untuk Februari 2022, total ekspor di Sulsel mencapai US$ 130,6 Juta atau setara Rp 1,8 Triliun.”



Pada Februari 2021, ekspor Sulsel meningkat 20,06%, senilai US$ 108,78 Juta. Sementara jika dibandingkan Januari 2022, ekspor meningkat 1,19%.



