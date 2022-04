Antisipasi Kemacetan Arus Mudik, Polres Pandeglang Bakal Terapkan One Way

ERA.id - Polres Pandeglang menyiapkan skenario "one way" dan membentuk Team Pandeglang Lancar (Pancar) untuk antisipasi kemacetan saat terjadi arus mudik Lebaran 2022 di daerah itu.



"Saat puncak arus mudik nanti akan banyak kendaraan, baik roda empat maupun dua, dan untuk mengantisipasi kemacetan kita akan memberlakukan sistem buka-tutup (one way)," kata Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Polres Pandeglang Iptu Sukoyo di Pandeglang, Rabu (20/4/2022).



Menurut dia, sistem buka-tutup akan diberlakukan pada beberapa titik yang rawan kemacetan, diantaranya jalur Mengger sampai Cipacung.



Tag: pandeglang one way mudik lebaran