Gibran Resmikan Layanan Drive Thru, Hanya Lima Menit untuk Bayar Pajak

ERA.id - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka meresmikan layanan pembayaran pajak dengan sistem drive thru di kawasan Kuliner Gladag Langen Bogan (Galabo) Solo, Kamis (30/6/2022).



Layanan drive thru ini diklaim mampu menyelesaikan transaksi pembayaran pajak hanya dalam waktu lima menit tanpa antre dan tanpa parkir.



”Pelayanan ini kami kan sudah ada di MPP (Mal Pelayanan Publik) dan online. Ini ditambah ada layanan drive thru. Intinya kami memudahkan warga dalam transaksi perpajakan,” kata Gibran usai peresmian, Kamis (30/6/2022).



