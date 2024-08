Gugat Cerai Istri, Andre Taulany Sempat Ngebet Ingin Gabung ke The Dudas Minus One

ERA.id - Kabar Andre Taulany yang menguggat cerai istri, Rien Wartia Trigina atau Erin Taulany masih menghebohkan publik. Gugatan cerai Andre Taulany terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang, dengan nomor 1668/pdtg/2024/patigaraksa. Andre mengajukan gugatan cerai sejak April 2024 dan sudah menjalani sidang sebanyak 8 kali.

Ditengah gemparnya kabar tersebut, Andre Taulany sempat mengutarakan keinginannya ingin bergabung The Dudas Minus One. Nama ini digunakan oleh ‘geng’ motor dengan anggota Raffi Ahmad, Ariel NOAH, Gading Marten, dan Desta Mahendra atau Desta.

The Dudas Minus One ini digunakan karena tiga anggota lain dari geng motor ini berstatus duda, yakni Ariel NOAH, Desta, dan Gading. Sementara, ‘Minus One’ ada di belakang namanya merujuk pada Raffi Ahmad yang masih menjadi suami Nagita Slavina.

Rupanya, ayah kandung Kenzy Taulany ini sempat mengutarakan keinginannya untuk bergabung The Dudas Minus One. Bahkan video tersebut kembali viral dimedia sosial ditengah heboh kasus perceraian Andre Taulany dan Erin.

Bukan karena dirinya sudah duda, tetapi Andre Taulany menyebut ingin bergabung maka value The Dudas Minus One akan meroket. Baginya, tak lengkap rasanya The Dudas Minus One tanpa kehadiran Andre Taulany.

"Untuk The Dudas Minus One ya, Desta, Raffi, Gading, dan Ariel. Kalian keren banget kemarin, tapi kurang lengkap kalau nggak ada saya. Jadi The Dudas Minus Two," ujar Andre, dikutip dari akun TikTok @rans.entertainment.

Pria berusia 49 tahun ini merasa geng The Dudas Minus One terasa kurang spesial lantaran tak ada anggotanya yang bisa melawak selain Desta. Menurutnya, kehadirannya dalam grup tersebut bisa menjadi pelengkap.

"Karena Desta itu nggak ada yang mancing, di situ yang kocak cuma siapa? Nggak ada yang kocak. Harus ada yang kocak seperti saya, ketua Prediksi, bergabung dengan The Dudas Minus One, value-nya bakalan naik," bebernya.

"Jadi, tunggu saya join The Duda's Minus One," tambahnya.

Konten itu sudah dibagikan di akun TikTok Rans Entertainment sejak 6 Juni 2024. Akan tetapi, unggahan tersebut kembali dibanjiri respon netizen. Mereka mengungkapkan pernyataan Andre Taulany kini jadi kenyataan.

"Beneran dong pak haji otw join the dudas," komentar akun @Kha*****

"Sekarang malah beneran otw gabung jadi duda," tulis akun @Pacar****

"Makanya kok H.andre gugat cerai istri ternyata mau gabung the dudas-1," kata akun @Mas***

Diketahui, Andre Taulany menggugat cerai Rien Wartia Trigina ke Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang. Hal ini diungkapkan oleh Humas Pengadilan Agama Tigaraksa, Ummi Azma.

Untuk alasan Andre Taulany menggugat cerai sang istri tidak bisa diungkapkan, karena bersifat privat. Proses persidangan sudah tahap mediasi dan kedua pihak memang sepakat untuk berpisah.