Amora Lemos Tampil Memukau di HUT ASEAN, Kris Dayanti Ucapkan Ini Kepada Menlu Retno

ERA.id - Putri Kris Dayanti, Amora Lemos tampil membanggakan dalam acara HUT ke-57 ASEAN. Anak Krisdayanti dan Raul Lemos itu juga menunjukkan suara merdunya dengan bernyanyi di hadapan para tamu undangan.

Pada acara yang berlangsung pada Kamis (08/8/2024), Amora tampil memukau dengan menyanyikan lagu "The ASEAN Way". Dalam acara tersebut hadir tamu penting dari 11 negara yang tergabung di organisasi ASEAN.

Amora tampil anggun memakai kebaya merah muda dan kain batik.Anak artis kelahiran 2011 itu juga tampil dengan sanggul, membuat penampilannya semakin menawan. Perpaduan kebaya dan sanggul tradisional ini menjadikan penampilannya terlihat anggun. Sentuhan makeup natural yang memancarkan parasnya yang cantik.

Penampilan Amora dibagikan oleh sang ibu, Kris Dayanti memalui akun Instagram.

"Happy 57th ASEAN day Connected & Resilient Community," tulis KD.

Tak lupa Kris Dayanti menyampaikan terimakasih kepada sosok yang telah memberi kesempatan kepada Amora. Tak Lain adalah Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi.

"Thankyou for the opportunity Mrs @retno_marsudi Minister for Foreign Affairs of Indonesia @asean & Sekolah @highscopeindo," tutupnya.