Sempat Pingsan saat Manggung, Kondisi Tria The Changcuters Sudah Membaik

ERA.id - Kondisi vokalis The Changcuters, Tria, dikabarkan sudah membaik usai sempat pingsan saat manggung di The Sounds Project akhir pekan lalu. Kabar tentang kondisi terkini Tria ini disampaikan The Changcuters melalui unggahan Instagram band tersebut.

“Dengan penuh rasa syukur kami mengabarkan bahwa kondisi vokalis kami, Tria saat ini mulai membaik dan stabil,” isi pernyataan tersebut, pada Senin (12/9/2024).

Pihak band mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendoakan dan memberikan dukungan kepada Tria.

“Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada kami. Doa dan perhatian kalian sangat berarti bagi kami semua,” tuturnya.

Kemudian dijelaskan bahwa Tria saat ini masih memerlukan waktu untuk memulihkan kesehatannya seperti sebelumnya. Meski demikian, pihak The Changcuters tidak menjelaskan mengenai penyebab pingsan dan sakit yang diderita oleh Tria.

“Saat ini Tria masih memerlukan waktu untuk pemulihan. Namun, kami tetap berkomitmen untuk bisa menghibur kalian dengan penuh semangat. Kami berharap bisa terus memberikan yang terbaik untuk kalian semua,” pungkasnya.

Sementara itu, Tria sendiri pingsan saat tampil bersama The Changcuters di hari kedua The Sounds Project di Ancol, pada Sabtu (10/8/2024). Awal manggung ia baik-baik saja, tetapi ketika menyanyikan lagu “Gila-Gilaan”, Tria berjalan ke arah belakang drummer Erick untuk mengambil minum.

Beberapa saat setelah minum, Tria jatuh tersungkur dan tidak kembali ke posisinya sebagai vokalis. Butuh beberapa saat untuk member lain menyadari keadaan Tria hingga akhirnya penampilan mereka dihentikan dan Qibil meminta maaf kepada penonton.