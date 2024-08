Heboh Jackie Chan Datang ke Indonesia dengan Jet Pribadi, Rupanya Hadiri Acara Mulia Ini

ERA.id - Media sosial dihebohkan dengan beredarnya video aktor kenamaan Jackie Chan yang datang ke Indonesia dengan jet pribadinya. Ia datang ke Jakarta melalui Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, pada Jumat, 9 Agustus 2024.

Rupanya, kedatangan Jackie Chan ke Tanah Air untuk menghadiri sebuah acara. Aktor legendaris asal Hong Kong ini hadir untuk acara gala dinner Sinarmas Wealth Concord" di Hotel Mulia, Jakarta, pada Jumat malam. Kedatangan Jackie Chan lantaran punya semangat untuk membawa misi mulia.

Selama hadir dalam acara tersebut, Jackie Chan mendapatkan sambutan berupa penampilan tarian daerah Indonesia. Mulai dari tarian Betawi, Papua, hingga Bali. Jackie Chan juga memperlihatkan sikap ramah selama acara berlangsung. Ia juga membalas salam para tamu

"Jackie Chan come to Indonesia. Bank Sinarmas Wealth Concord Gala Dinner at Hotel Mulia Jakarta 9/8/2024," tulis keterangan akun TikTok @4eT_Liz.

Ketika ingin menaiki panggung Utama, bintang film The Karate Kid ini diantarkan oleh para penari wanita Bali dan penari menggunakan kostum Hanoman warna putih.

Lalu, Jackie Chan melambaikan tangan kepada tamu yang hadir memenuhi area tersebut. Uniknya, Jackie Chan menyapa para tamu menggunakan bahasa Indonesia.

"Apa kabar?" ujar Jackie Chan.

Dalam acara amal tersebut, Jackie Chan melelang jaket spesialnya yang berhasil terjual dengan harga fantastis US$100 ribu atau Rp1,59 miliar rupiah. Dana yang terkumpul akan disumbangkan kepada Yayasan Tzu Chi Indonesia.

Bukan sekedar jaket biasa, rupanya jaket itu penuh dengan simbolisme dan pesan dari Jackie Chan. Mulai dari logo naga yang memperesentasikan namanya dalam bahasa Mandarin.

Tak hanya itu, terdapat semboyan hidup yang ada di lengan kanan jaketnya. Jaket itu hanya ada 150 potong di dunia. Terdapat kartu nomor urut sebagai penanda edisi terbatas.

Ini merupakan kedua kalinya Jackie Chan datang ke Indonesia. Pada April 2005, Jackie Chan datang ke Indonesia dengan tujuan mulia untuk membantu penggalangan dana bagi korban tsunami di Banda Aceh.

Bencana alam yang mengerikan tersebut mengguncang dunia, dan kehadiran Jackie Chan saat itu memberi harapan dan dukungan moral yang besar bagi masyarakat Aceh.

Jackie Chan ini tidak hanya bertemu dengan korban bencana, tetapi juga menyempatkan diri untuk menghibur anak-anak yatim dan mengunjungi sekolah-sekolah yang terdampak.