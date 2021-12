Jackie Chan Dibidik Gabung ke Sekuel Shang-Chi, Jadi Impian Terbesar Sutradara

ERA.id - Aktor laga Jackie Chan dibidik untuk bergabung dengan Marvel Cinematic Universe (MCU) dalam sekuel film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Hal ini diungkap oleh sutradara film, Destin Daniel Cretton.



Baru-baru ini Cretton berbicara dengan CinemaBlend tentang sekuel film Shang-Chi yang akan dia garap. Dalam pembicaraan itu Cretton mengaku dirinya mengincar aktor laga Jackie Chan untuk bisa bermain di sekuel tersebut.



"Jika kita bisa memasukkan Jackie (Chan) ke dalam film itu akan menjadi impian seumur hidup saya," kata Cretton, dikutip CinemaBlend, Selasa (21/12/2021).



Tag: Jackie Chan Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Shang-Chi jackie chan diincar main shang-chi