Aktor Sekaligus Simbol Seks Eropa Alain Delon Meninggal

ERA.id - Aktor dan pembuat film terkenal dunia asal Prancis, Alain Delon, yang dianggap sebagai salah satu bintang dan simbol seks paling luar biasa di Eropa pada paruh kedua abad ke-20, meninggal pada usia 88 tahun, lapor media Prancis pada Minggu (18/8/2024).

Dilaporkan bahwa belum ada rincian mengenai kematian Delon.

Ketenaran di jagat internasional datang kepada Delon setelah pemutaran film "Purple Noon" (1960), di mana ia memerankan petualang yang menawan namun amoral, Tom Ripley.

Kritikus mencatat bahwa Delon berhasil menemukan dan memerankan karakter yang benar-benar sesuai dengan kepribadiannya sendiri - kombinasi dari "jiwa iblis" dan "wajah malaikat."

Delon juga terkenal karena perannya dalam film-film seperti "Rocco and His Brothers" (1960), "L'Eclisse" (1962), "The Leopard" (1963), dan banyak lainnya.

Selama berkarir di bidang perfilman, ia tidak hanya menerima sejumlah penghargaan - seperti Penghargaan Cesar untuk Aktor Terbaik, Honorary Golden Bear, dan lainnya - tetapi juga dinobatkan sebagai pria paling menarik di dunia.

Pada 6 Mei 2017, aktor tersebut mengumumkan akhir dari karir perjalanannya di dunia peran.

Dalam sebuah wawancara tahun 2021 dengan Paris Match, Delon menyatakan dukungannya terhadap euthanasia, menyebutnya sebagai "hal yang paling logis dan alami."

