Pakai Baju Pengantin Bareng Perempuan Ini, Delon Beri Kejutan Nyanyikan Terjemahan Lagu Diana Ross

ERA.id - Penyanyi Delon Thamrin tampil mesra bersama penyanyi asal Lampung, Ingga baru-baru ini. Rupanya, Delon dan Ingga memperkenalkan single terbaru berjudul "Sekarang Nanti dan Selamanya".



Dalam memperkenalkan single tersebut, Delon bersanding dengan Ingga memakai kostum pengantin. Bahkan, keduanya nampak mesra saat bergandengan tangan.



Lirik lagu terbarunya itu diadaptasi dari lagu "When You Tell Me That You Love Me" yang populer pada 1991. Lagu yang dibawakan Dianna Rose dan Westlife ini memang mempunyai kesan romantis dan kerap menjadi backsound pernikahan.



Suami Aida Noplie ini menggarap lagu ini karena sebagai bentuk kegelisahannya yang selalu membawakan lagu-lagu galau. Kini, ia memberanikan diri merilis lagu romantis.

Apalagi, lagu ini sangat cocok menjadi backsound yang ingin ke pelaminan.



"Mengeluarkan karya berkecimpung wedding, biasanya galau-galau. Aku lebih ke galau-galau, seperti "Cinta Jangan Kau Pergi"," ujar Delon, saat ditemui di Bands Coffe by Steak Gunting Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa (30/8/2022).



Delon awalnya tak percaya diri karena lagu Berbahasa Inggris. Hingga akhirnya, ia berkonsultasi dan pihak Nagaswara menyetujui permintaan Delon.



"Aku konsultasi, akhirnya lagu duet ini legend waktu saya married. Kalau bahasa Inggris jujur kurang pas kayanya bagi aku," paparnya.



"Pak Rahayu kasih solusi, 'Yuk kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Aku juga lahir dan cinta mati sama orang Indonesia. Akhirnya Nagaswara setuju," lanjutnya.



Delon juga mengungkapkan tantangan terberat membawakan lagu single terbarunya ini. Namun, ia menyukai tantangan dan senang bisa bekerja sama dengan Ingga.



"Tantangan terberat adalah membuat lagu ini menarik saat dibawakan dalam berbahasa Inggris. Saya suka tantangan dan Ingga membawakannya sangat baik," tutupny.