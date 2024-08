Salim Nauderer Diduga Selingkuh, Rachel Vennya: Kita Hanyut Dalam Kenangan

ERA.id - Kabar Salim Nauderer yang diduga selingkuh di belakang Rachel Vennya menjadi sorotan publik. Dugaan ini muncul dari pengakuan netizen hingga keduanya ketahuan saling tidak mengikuti alias unfollow di Instagram masing-masing.

Isu ini berawal dari netizen yang mengaku memergoki Salim Nauderer berduaan dengan perempuan lain di kelab malam di daerah SCBD, Jakarta. Hal ini terungkap dari akun @aubreen_vanina yang berkomentar di kolom komentar akun TikTok milik mantan istri Niko Al Hakim.

Salim Nauderer diduga selingkuh

"Bun semalem aku lihat Salim sama cewek di The Zoo, ceweknya tinggi rambut panjang. Buna ples mundur aja bun, banyak yang lebih baik bun dari salim. RUn bun soalnya ceweknya lendotan bun," tulis akun tersebut.

Lebih lanjut, akun itu menyebut Salim Nauderer dan perempuan tersebut naik taksi online berduaan saja. Selingkuhan itu menyandarkan tubuhnya ke Salim Nauderer dan selalu menyembunyikan wajahnya.

Selain itu, ibu anak dua ini dan Salim Nauderer kedapatan saling unfollow di Instagram. Pada saat dilakukan pengecekan di akun Instagram keduanya, Rachel Vennya sudah tidak mengikuti akun Instagram Salim. Begitu pun sebaliknya, Salim juga sudah meng-unfollow Instagram Rachel Vennya.

Unggahan Rachel Vennya (Instagram/@rachelvennya)

Saat ini, terlihat sudah tidak ada foto-foto kebersamaan dengan Salim di akun Instagram Rachel Vennya. Sementara, momen kebersamaan mereka masih tersimpan rapi di akun Instagram Salim.

Anggapan keretakan hubungan tersebut terlihat juga dari Salim yang tidak terlihat hadir dalam perayaan ulang tahun ibunda Rachel, Vien Tasman. Padahal selama ini, Salim selalu terlihat mendampingi Rachel.

Sejauh ini, perempuan berusia 29 tahun ini tak merespons langsung laporan dari netizen. Namun, Rachel bak mengisyaratkan reaksi nyesek saat memutar lagu Taylor Swift, "August", yang liriknya mengisahkan tentang kegagalan cinta hingga perselingkuhan.

"But I can see us lost in the memory (Tapi aku bisa melihat kita hanyut dalam kenangan)," tulis Rachel Vennya.

"Kamu jadi merasa terlalu nyaman lagi. Ingat lah apa yang terjadi terakhir kali," katanya di unggahan berikutnya.

Sebelumnya, Salim Nauderer juga sempat menggoda Vey Ruby Jane lewat Dirrect Message (DM) Instagram. Dalam pesan itu, Salim mengirimkan emoji tersenyum dengan mata hati saat membalas unggahan foto seksi Vey Ruby Jane.

Melihat Salim Nauderer mengomentari Instastory miliknya, Vey Ruby Jane terlihat tidak membalasnya. Ia justru membagikan tangkapan layar DM Salim ke Instastory. Namun, Vey justru menyindir halus Salim Nauderer soal kasus kabur dari karantina bersama Rachel Vennya.

“Takut diajak kabur karantina,” balas Vey Ruby Jane seraya membubuhkan emoji sedih.