Ramai Pendengar, Spotify Bikin Daftar Putar Lagu-Lagu Anime

ERA.id - Spotify menghadirkan daftar putar lagu-lagu anime dalam fitur Anime Hub yang merupakan hasil kerja sama dengan layanan streaming anime Crunchyroll.

Menurut siaran pers Spotify pada Selasa (20/8/2024), pengguna Spotify bisa mengakses Anime Hub dengan mengetik "Anime" di kolom pencarian Spotify.

Anime Hub menampilkan deretan daftar putar lagu-lagu latar anime yang telah dikurasi oleh tim editorial Spotify seperti "Anime Now", "Anime On Replay", dan "Anime Rewind ‘10s".

Pengguna platform juga dapat mengunjungi shelf Crunchyroll di Anime Hub untuk menikmati daftar putar lagu eksklusif yang dikurasi oleh Crunchyroll, seperti The Broody Black-Haired MC, The Bubbly Pink-Haired BFF, The OP White-Haired Sensei, dan The Journey Begins.

Spotify mencatat pemutaran musik latar anime di platformnya secara global telah meningkat hingga 395 persen sejak tahun 2021.

Lebih dari 6,7 juta daftar putar lagu anime telah dibuat oleh pengguna di Spotify dan LiSA menjadi artis yang paling banyak ditambahkan ke daftar putar lagu diikuti oleh Linked Horizon, 7 Minutoz, Hiroyuki Sawano, dan FLOW.

Di Spotify, musik anime paling populer di kalangan pendengar di Jepang, diikuti oleh pendengar di Amerika Serikat, Indonesia, Brazil, dan Meksiko.

Di Indonesia, popularitas anime terus meningkat. Anime seperti "Attack on Titan", "Naruto Shippuden", dan "Jujutsu Kaisen" menjadi favorit dan punya daftar putar lagu khusus yang disebut "Popular Anime Playlists".

Sejak tahun 2021, pemutaran musik latar anime di Indonesia telah meningkat 178 persen di platform Spotify.

"Di Spotify, secara global streaming musik anime telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir dan kami berharap Anime Hub ini dapat menjadi bagian penting dari budaya anime," kata Kepala Bidang Musik Spotify Jepang Kyota Onishi.