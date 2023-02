The Weeknd Jadi Artis Pertama Capai 100 Juta Pendengar Bulanan di Spotify

ERA.id - The Weeknd menjadi artis pertama dalam sejarah Spotify yang mencapai 100 juta pendengar bulanan. Capaian ini dikonfirmasi oleh Spotify, Selasa (28/2/2023).

"Ini resmi: Pada 27 Februari, The Weeknd menjadi artis pertama dalam Sejarah Spotify yang mencapai 100 Juta pendengar bulanan," bunyi pernyataan Spotify.

Pencapaian tersebut datang setelah perilisan remix "Die For You" miliknya dan Ariana Grande, versi duet dari singel pemuncak tangga lagu yang saat ini duduk di No. 7 di tangga lagu Hot 100 Billboard.

Lagu tersebut telah menikmati kebangkitan di tangga lagu selama tujuh minggu terakhir, dengan posisi puncak No. 6, meskipun lagu aslinya adalah bagian dari album Starboy Weeknd tahun 2016.

Remix "Die For You" rilis bersama keempat kolaborator setelah "Love Me Harder" (2014), "Off the Table" (2020) dan remix dari "Save Your Tears" (2021). Ariana Grande awalnya menggoda perilisan remix melalui TikTok minggu lalu di mana dia menunjukkan dirinya sedang mengerjakan bagian lagunya di studio.

Sementara itu, Miley Cyrus memegang posisi No. 2 untuk sebagian besar pendengar bulanan di Spotify dengan lebih dari 82 juta. Taylor Swift berada di urutan ke-3 dengan 80 juta, diikuti oleh Rihanna yang memiliki 79 juta

The Weekend telah merilis lima album studio dalam 10 tahun terakhir, yang pertama adalah Kiss Land tahun 2013 dan yang terbaru adalah Dawn FM tahun 2022. Album Dawn FM menjadi salah satu karya yang menuai pujian hingga saat ini.

Selain itu, dia juga merilis The Dawn FM Experience di video Amazon Prime sebagai pendamping visual untuk album tersebut.

Penyanyi 33 tahun itu baru-baru ini menayangkan perdana The Weeknd: Live at SoFi Stadium, sebuah konser khusus yang difilmkan selama After Hours Til Dawn Tour, di HBO Max, di mana dia juga akan merilis serial drama pertamanya akhir tahun ini berjudul The Idol.