Sukses Gelar Konser di Jakarta, THE BOYZ: Kami Akan Kembali Lagi!

ERA.id - Grup idola THE BOYZ sukses merampungkan konser tunggal keduanya di Jakarta bertajuk "ZENERATION II THE BOYZ WORLD TOUR IN JAKARTA" di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8) dan berjanji akan menyapa penggemarnya di Indonesia pada kesempatan lainnya.

Usai menampilkan deretan lagu milik mereka, seperti "Complete Me" hingga "Nectar", kesebelas anggota THE BOYZ harus segera merampungkan konser "ZENERATION II" di Jakarta. Meskipun konser akan berakhir, THE B (basis penggemar THE BOYZ) terlihat tetap kompak untuk memberikan dukungan kepada THE BOYZ.

"Jadi, kita sudah di pengujung acara ya sekarang," kata Sangyeon.

THE B kompak menjawab, "Nggak mau pulang, maunya digoyang!".

Kevin menimpali, "Nggak mau pulang ya? Tadi ada orang tua kalian yang bilang suruh pulang cepet lho!".

"Ke depannya, kita akan menampilkan pertunjukan yang bagus untuk THE B Indonesia yang selalu bersinar, ketemu aku ya nanti!" kata Kevin.

Para anggota THE BOYZ juga memuji semangat THE B Indonesia selama konser berlangsung. Tidak hanya ikut bernyanyi bersama, THE B Indonesia juga selalu menyemangati THE BOYZ lewat sorakan kencang hingga tepuk tangan.

Berkat antusiasme THE B Indonesia, THE BOYZ dapat merampungkan konsernya kemarin dengan lancar. Bahkan, para anggota juga mendapatkan energi luar biasa dari penggemarnya itu dan berharap dapat kembali ke Indonesia lagi.

"Semoga kita bisa bertemu lagi lebih cepat ya! Hati-hati di jalan, aku janji bakal dateng lagi, kabarin kalau sudah sampai! Aku cinta kamu!" kata Kevin dalam bahasa Indonesia dan bahasa Korea.

Dilansir dari Antara, Minggu (25/8/2024), tidak hanya berpamitan, THE BOYZ juga membocorkan akan merilis album baru setelah tur "ZENERATION II" mereka berakhir. Namun, belum diketahui kapan tanggal pasti perilisan album THE BOYZ yang akan datang.

"Album kita akan keluar setelah tur, jadi tunggu ya! Untungnya tadi ada lagu 'Nectar' yang sudah ditampilkan," kata Sangyeon.

THE B menjawab, "Iya!".

Sangyeon menambahkan, "Kayaknya saya tidak bisa melupakan energi yang kalian berikan, sehat-sehat selalu kalian dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan".

"Terima kasih dan sampai jumpa lagi ya!" tutup Sunwoo.

Setelah berjanji dengan THE B untuk kembali ke Indonesia lagi, THE BOYZ siap untuk melanjutkan penampilan terakhir mereka dengan lagu "Fire Eyes". Selama kurang lebih 2.5 jam, THE BOYZ sukses menghibur penggemarnya di "ZENERATION II THE BOYZ WORLD TOUR IN JAKARTA".

Oleh Vinny Shoffa Salma