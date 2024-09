Teaser Squid Game Season 2 di Acara Geeked Week 2024, Netflix Rilis Poster Spesial dan Video

ERA.id - Netflix menyajikan acara tahunan Geeked Week yang keempat. Dimulai pada tanggal 16 September 2024, acara ini menghadirkan deretan berita, cuplikan eksklusif, serta rilisan kejutan dari sejumlah serial, film, animasi, dan game favorit Anda seperti Avatar: The Last Airbender, Stranger Things, dan Wednesday.

Dalam acara Geeked Week, Netflix juga menghadirkan poster dan video teaser untuk musim kedua Squid Game. Musim terbaru serial yang dinanti-nantikan ini akan mulai tayang secara global pada 26 Desember. Poster terbaru menunjukkan seorang kontestan yang tampak penuh darah dan diseret oleh Pink Guard, mencerminkan kebrutalan permainan ini. Sementara itu video teaser memperlihatkan Gi-hun yang tampak konfrontatif di hadapan Front Man, disambung kehadiran para Pink Guard yang diiringi oleh musik menakutkan.

Tiga tahun setelah memenangi Squid Game, Pemain 456 batal pergi ke Amerika Serikat dan kembali dengan sebuah resolusi baru. Gi-hun (Lee Jung-jae) kembali menyelami permainan bertahan hidup yang misterius ini dengan memulai permainan hidup atau mati bersama para peserta baru untuk memenangkan hadiah sebesar 456 miliar won. Pertarungan antara Gi-hun dengan Front Man (Lee Byung-hun) semakin sengit ketika Gi-hun bertekad untuk membalas dendam di permainan terbaru ini.

Di tahun keempatnya, Geeked Week membawa lebih banyak berita bagi penggemar lama sekaligus baru tayangan-tayangan Netflix. Begitu banyak serial, film, dan game favorit akan hadir dengan berbagai cara yang menghibur dalam acara tahun ini, dengan puncaknya yang berwujud acara tatap muka pada 19 September di Atlanta, Amerika Serikat.

Ribuan penggemar berkumpul dalam acara sepanjang dua jam di Atlanta yang disiarkan langsung bagi jutaan orang di seluruh dunia di YouTube, Twitch, dan X. Acara tersebut dipandu oleh aktor Joe Manganiello, yang sekaligus mengumumkan bahwa ia akan berperan sebagai Mr. 0 dalam musim kedua ONE PIECE. Jacob Bertrand dan Xolo Maridueña dari Cobra Kai menjadi pembawa acara panggung zona penggemar dan mengupas teori penggemar serta berbagai opini secara langsung di sepanjang acara.

Para penggemar juga dibuat terhibur dengan kehadiran spesial Dallas Liu dan Ian Ousley dari Avatar: The Last Airbender; kreator Black Mirror Charlie Booker; Finn Wittrock dan Kelsey Asbille dari Don’t Move; para pemeran It’s What’s Inside yaitu Brittany O'Grady, James Morosini, Gavin Leatherwood, dan Alycia Debnam-Carey; showrunner ONE PIECE Jeff Ward dan Matt Owens, serta pemeran di musim kedua yaitu Lera Abova; penulis dan sutradara Rebel Moon Zack Snyder; Tom Sturridge dan Kirby dari The Sandman; serta bintang WWE Xavior Woods dan Kofi Kingston.

Acara dimulai dengan permainan RED LIGHT/GREEN LIGHT yang berlangsung di bagian depan The Eastern. Para penggemar secara nyata berbalapan di depan boneka raksasa Young-hee, yang dikendalikan secara daring oleh sejumlah partisipan di seluruh dunia. Para pemenang yang beruntung meraih hadiah bertema Netflix seperti topi jerami Luffy dari ONE PIECE serta tiket menonton pertunjukan Stranger Things: The First Shadow di Broadway.