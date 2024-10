Datang Lagi ke Indonesia Tahun Depan, The Corrs Bakal Mainkan Setlist Spesial Permintaan Penggemar

ERA.id - Grup pop legendaris asal Irlandia, The Corrs, akan menyapa para penggemar di Tanah Air tahun depan. The Corrs akan bertandang ke Indonesia dengan konser bertajuk The Corss From Jakarta with Love.

Ravel Entertainment bersama dengan co-promotor TipTip siap mengajak para penggemar The Corrs di Tanah Air untuk berdendang bersama. Konser spesial The Corrs ini akan diadakan pada 8 Februari 2025 di Beach City International Stadium, Jakarta.

"Demand-nya itu tinggi The Corrs, karena banyak yang komen, banyak yang DM di instagram kita, banyak juga yang belum memiliki kesempatan untuk menonton The Corrs dan makannya kali ini kita berinisiatif membukakan kesempatan ini untuk mengundang The Corrs lagi," kata Creative Director Ravel Entertainment, Krisna W. Gunawan saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (25/10/2024).

Krisna menuturkan konser The Corrs kali ini akan berbeda dari sebelumnya. Hal ini lantaran The Corrs akan membawakan setlist spesial dengan hits-hits ikonik mereka. Bahkan, kata Krisna, The Corrs akan membawakan sejumlah lagu yang jarang dibawakan di setiap penampilan mereka.

"Untuk setlist memang kita ingin memberikan sesuatu yang berbeda, ada beberapa lagu-lagu langka, kita bisa pastikan kalau di tahun 2025 The Corrs akan membawakan setlist yang nggak biasa dengan pertunjukan-pertunjukan mereka dimana-mana," jelasnya.

Terkait setlist spesial, Krisna menuturkan bahwa pelantun "Runaway" itu akan memainkan lagu sesuai permintaan penggemar. Pihak The Corrs pun disebut setuju untuk memainkan setlist spesial itu untuk penggemar di Tanah Air.

Selain itu, dalam konser ini, mereka akan memberikan pengalaman yang unik dan berbeda serta penuh nostalgia bagi semua penonton. Bisa dipastikan The Corrs akan membawakan hits mereka mulai dari "Breathless", "Runaway", "What Can I Do", dan "So Young".

"Kami berkomitmen untuk memberikan pengalaman konser kelas dunia yang tidak hanya memanjakan telinga, tetapi juga menyentuh hati para penggemar," ujar Chief Marketing & Media Ravel Entertainment, Talenta Regina Kaban.

Konser The Corrs ini akan menjadi salah satu pertunjukan terbesar di awal tahun 2025, yang digelar di Beach City International Stadium. Terkait informasi pemesanan tiket, promotor akan membuka penjualan mulai tanggal 30 Oktober 2024.