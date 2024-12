Deretan Film Indonesia yang Populer Tahun 2024

ERA.id - Tahun 2024 menjadi tahun yang cukup produktif bagi industri film Indonesia. Deretan film di tahun ini melibatkan berbagai genre, mulai dari drama, komedi, hingga horor dan thriller, serta kisah nyata yang diangkat ke layar lebar.

Berikut beberapa film Indonesia populer yang rilis di tahun 2024, di antaranya:

Agak Laen

Film komedi dengan tema rumah hantu ini berhasil menjadi salah satu yang terlaris di sepanjang tahun 2024, dengan perolehan 9,12 juta penonton.

Film ini mengambil latar di sebuah rumah hantu di pasar malam, dengan kisah utama tentang menyembunyikan kematian salah seorang pengunjung. Film ini juga tayang dalam platform streaming digital Netflix.

Vina: Sebelum 7 Hari

Film drama romantis ini mengisahkan tentang kehidupan seorang gadis bernama Vina.

Film bergenre horor ini mengangkat kisah nyata yang dialami sepasang kekasih di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 lalu. Sepasang kekasih, yakni Vina dan Rizky alias Eky dianiaya oleh geng motor sampai meninggal dunia.

Kasus ini mencuat dan gempar kembali setelah film ini dirilis, sehingga berhasil memikat sebanyak 5.815.492 penonton.

Kang Mak from Pee Mak

Film horor komedi ini merupakan adaptasi dari film Thailand populer “Pee Mak" yang pertama kali dirilis tahun 2013 lalu.

Film "Kang Mak From Pee Mak" berhasil mencetak box office film Indonesia dengan 3.357.967 atau tiga juta lebih penonton pada hari ke-14 penayangannya di bioskop.

Ipar adalah Maut

Film ini bergenre thriller yang mengisahkan tentang konflik dalam sebuah keluarga.

Film ini bercerita tentang rumah tangga Nisa dan Aris yang awalnya bahagia, kemudian terguncang oleh kemunculan adik Nisa yang tinggal bersama mereka.

Badarawuhi di Desa Penari

Film horor yang diangkat dari kisah viral di media sosial. Rumah produksi MD Pictures mengumumkan secara resmi bahwa film “Badarahuwi di Desa Penari” juga tayang di Amerika Serikat dengan judul “Dancing Village: The Curse Begins”.

Pemandi Jenazah

Film horor yang mengisahkan tentang seorang pemandi jenazah.

Film "Pemandi Jenazah" bercerita tentang Lela, yang hidupnya berubah ketika sang ibu meninggal.

Selama memandikan dan mengurus jenazah sang ibu, Lela merasakan kejanggalan-kejanggalan yang membuat dia menduga kematian ibunya tidak wajar.

Ali Topan

Film yang diangkat dari novel laris "Ali Topan" karya Teguh Esha yang populer pada era 1970-an itu bercerita tentang kisah asmara Ali Topan (Jefri Nichol), seorang pemuda dari keluarga berantakan.

Pertemuan dengan Anna Karenina (Lutesha), anak dari keluarga penguasa bisnis properti, memberikan warna baru pada hidup Ali Topan.

Ali dan Anna kemudian saling jatuh cinta, tetapi hubungan mereka ditentang keras oleh orangtua Anna.

The Architecture of Love

Film "The Architecture of Love", yang dibuat berdasarkan novel berjudul sama karya Ika Natassa, mengajak penonton mengikuti liku-liku romansa River Jusuf, yang diperankan oleh Nicholas Saputra, dengan Raia Risjad, yang diperankan oleh Putri Marino.

Romeo Ingkar Janji

Film yang berlatar di Bali ini mengisahkan tentang kemesraan Romeo (Morgan Oey) dan Agatha (Valerie Thomas) seperti berada di dunia fantasi dongeng.

Di sebuah danau dengan tenda yang mereka buat dari batang kayu dan berbagai rerumputan serta kain sebagai atapnya, keduanya saling memadu kasih.

Tawa dan bahagia melengkapi momen tersebut dengan cara yang paling romantis.