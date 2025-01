Pernah Disinggung Soal Keperawanan, Livy Renata Sindir Deddy Corbuzier: Udah Tua Diem!

ERA.id - Media sosial dihebohkan dengan perseteruan antara Deddy Corbuzier dengan Livy Renata. Livy menyentil Deddy Corbuzier yang kembali berulah dengan mengkritisi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kritik Deddy Corbuzier soal MBG ini rupanya mengusik Livy Renata yang masih menyimpan kekecewaan terhadapnya. Livy meminta agar Deddy Corbuzier diam daripada mengundang perhataian publik.

"Uda tua bukannya diem malah bacot," tulis Livy di X tanpa menyebutkan siapa yang dia maksud.

Meski demikian, kolom komentar Livy dipenuhi dengan video Deddy Corbuzier. Hal ini pun menguatkan dugaan bahwa Livy dan Deddy terlibat perselisihan yang belum terselesaikan.

Rupanya kekecewaan Livy terhadap Deddy Corbuzier ini disebabkan oleh salah satu video podcast yang menampilkan kerabat dekat Livy, Catheez. Dalam video itu, Deddy menanyakan hal pribadi soal keperawanan terhadap Catheez hingga menyebabkan kerabat Livy itu kebingungan.

"Lagi rame om ded kritik anak yg bilang menu makan bergizi gak enak, terus nemu konten ini gk nyangka on ded nanyain bintang tamu cwek pera*wan atau enggak:( kirain beliau tuh beneran smart. Padahal I adore him :(," tulis seorang pengguna di X.

Livy pun langsung membalas cuitan itu dengan mengatakan bahwa Deddy Corbuzier sampai saat ini tidak pernah meminta maaf atas tindakannya tersebut.

"Belom minta maaf tuh sampe sekarang. The world doesn’t revolve around you & your family, idiot. (dunia tidak berputar di sekitar kamu dan keluargamu, bodoh!)," ujar Livy.

"Dia masih suka nanyain keperawanan orang ga sih? Atau uda belajar?" tambah Livy.

Menyadari cuitannya menimbulkan keramaian di media sosial, Livy pun meminta maaf dan mengaku kesal lantaran Deddy Corbuzier kembali muncul dengan dramanya.

Kemunculan Deddy Corbuzier yang mengkritisi soal MBG itu bahkan menuai hujatan dari publik. Livy pun menekankan bahwa hujatan yang dialami oleh Deddy juga pernah menimpanya akibat ulah Deddy Corbuzier.

"Gaenak kan ya di senggol tiba2? Thats what you did to me back then! (Itulah yang kau lakukan padaku waktu itu!)," tegas Livy.

Sampai dengan saat ini, pihak Deddy Corbuzier belum memberi tanggapan atas kritik keras yang dilayangkan Livy Renata tersebut.