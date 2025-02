Aktor Gene Hackman Ditemukan Meninggal Bersama Anjingnya dalam Rumah

ERA.id - Aktor Gene Hackman, yang pernah dua kali meraih Piala Oscar, dikabarkan meninggal dunia pada usia 95 tahun, menurut laporan Santa Fe New Mexican pada Kamis.

Hackman, istrinya Betsy Arakawa, dan seekor anjing peliharaan ditemukan tidak bernyawa di kediaman mereka di kawasan permukiman Santa Fe Summit, Santa Fe, New Mexico, pada Rabu malam.

Polisi setempat belum memastikan penyebab kematian mereka, tetapi menyatakan tidak ditemukan indikasi adanya aksi kejahatan.

Hackman dikenal lewat perannya dalam berbagai film terkenal seperti The French Connection (1971), A Bridge Too Far (1977), Mississippi Burning (1988), Unforgiven (1992), dan Crimson Tide (1995).

Dia mengumumkan pensiun dari dunia akting pada 2004 setelah menyelesaikan film terakhirnya, Welcome to Mooseport.

Sumber: Sputnik-OANA