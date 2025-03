BABYMONSTER Siap Guncang Jakarta 14 Juni 2025, Segini Harga Tiketnya

ERA.id - Girl grup K-Pop BABYMONSTER resmi menyambangi Jakarta dalam rangkaian tur dunia mereka tahun 2025. BABYMONSTER akan tampil pada 14 Juni 2025 di ICE BSD City Hall 5-6.

TEM Presents dan PK Entertainment akan memboyong grup yang beranggotakan tujuh gadis remaja ke Tanah Air pada 14 Juni 2025. Tiket konser mereka dibanderol mulai dari Rp1.250.000, yang terdiri dari lima kategori berbeda.

Tiket konser yang bertajuk 2025 BABYMONSTER 1ST WORLD TOUR <HELLO MONSTERS> IN JAKARTA ini hanya akan dijual melalui website resminya di babymonsterinjakarta.com. Nantinya para penggemar bisa mengakses tiket melalui berbagai fase penjualan.

Penjualan akan dimulai dengan Weverse Fan Club Presale pada 17 Maret 2025 pukul 13:00 hingga 23:59 WIB. Kemduian dilanjutkan dengan penjualan General On Sale atau penjualan umum yang akan dimulai pada 20 Maret 2025 pukul 10:00 WIB.

Nantinya para penggemar bisa memilih kategori tiket sesuai dengan keinginan masing-masing. Untuk kategori paling murah atau Yellow dibanderol dengan harga Rp1.250.000. Kemudian kategori Blue dengan harga Rp2.050.000.

Selanjutnya untuk kategori 3A & B dijual dengan harga Rp2.250.000, kategori 2A & B di harga Rp2.550.000. Sementara untuk kategori paling mahal atau kategori 1A & 1B bisa dibeli dengan harga Rp3.550.000.

Untuk kategori 1A & 1B para penggemar akan mendapatkan sejumlah benefit khusus yang disediakan oleh prmotor, seperti send-off event atau para penggemar mengantar kepergian BABYMONSTER setelah konser. Keuntungan itu hanya akan diberikan untuk 200 penggemar beruntung.

Keuntungan lainnya untuk pemegang tiket 1A dan 1B adalah akses soundcheck sebelum BABYMONSTER tampil. Kemudian hadiah VIP desain special, VIP lanyard, serta akses masuk labih awal ke area konser.

Diketahui BABYMONSTER memulai debut resminya pada 1 April 2024 dengan mini album pertama mereka bertajuk [BABYMONS7ER] setelah perilisan single pra-debut mereka "BATTER UP" dan "Stuck In The Middle".

Lagu utama mereka, "SHEESH", sukses bertahan di Spotify’s Daily Top Songs Global Chart selama 71 hari berturut-turut, serta masuk dalam Billboard Global 200 selama 14 minggu dan Billboard Global Excl. U.S. selama 18 minggu.

Kesuksesan BABYMONSTER berlanjut dengan comeback cepat mereka melalui album penuh pertama, [DRIP], yang dirilis pada 1 November 2024, menyusul dengan single pertama mereka, “FOREVER”.

Album ini debut di peringkat 149 Billboard 200 AS, sementara lagu utama "DRIP" mencapai No. 16 di Billboard Global Excl. U.S. dan No. 30 di Billboard Global 200, mencetak pencapaian baru bagi grup ini. Tak heran jika BABYMONSTER disebut sebagai salah satu "Most Promising K-pop Rookies of 2024" oleh Billboard, kesuksesan grup ini terus berkembang.

