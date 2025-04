Sutradara Pabrik Gula Awi Suryadi Dukung Jumbo, Doakan Terus ke Puncak

ERA.id - Film animasi Jumbo sukses menembus 5 juta penonton pada Sabtu (19/4/2025) dan menjadi film lebaran 2025 terlaris untuk saat ini, menyaingi ke-4 kompetitornya, yaitu Pabrik Gula, Komang, Qodrat 2, dan Norma. Sutradara Pabrik Gula Awi Suryadi pun ikut mendukung pencapaian Jumbo tersebut.

"See you at the top, Jumbo! 🚀 @Adriandhy," tulisnya lewat akun X @awisuryadi, Sabtu. Awi mengomentari unggahan dari akun @bicaraboxoffice yang membahas grafik penonton Jumbo yang keluar dari pakem film box office sebelumnya seperti KKN di Desa Penari (2022) dan Agak Laen (2024).

Menanggapi balasan dari Awi, sutradara Jumbo Rian Adriandhy pun ikut mendoakan dan mendukung balik Awi.

"Selamat dan salam hormat untuk semua kru juga cast Pabrik Gula, Mas @awisuryadi 🙏🏾❤️," tulis akun @Adriandhy. "It’s been an exciting ride! Viva Indonesian Cinema!"

Saat ini, Pabrik Gula menempati urutan kedua film lebaran terlaris dengan lebih dari 4.3 juta penonton per Jumat (18/4/2025). Film horor terbaru produksi MD Pictures itu sebelumnya memuncaki box office lebaran lebih dari dua pekan sebelum digeser Jumbo.

Di tempat ketiga ada film drama Komang dengan 2.4 juta penonton per Jumat, lalu Qodrat 2 di posisi keempat dengan 2.1 juta penonton, dan terakhir Norma yang hanya di kisaran 600 ribuan penonton.