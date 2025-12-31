5 Tradisi Unik Perayaan Tahun Baru di Berbagai Negara

ERA.id - Perayaan tahun baru biasanya identik dengan kembang api, terompet, dan resolusi baru untuk tahun yang baru. Namun, di berbagai belahan dunia, tahun baru kerap dirayakan dengan berbagai tradisi turun-temurun yang unik disertai dengan makna yang mendalam. Tradisi-tradisi ini bukan sekadar ritual turun-temurun, melainkan juga cerminan doa dan harapan untuk hidup yang lebih baik.

Berikut beberapa tradisi perayaan tahun baru di beberapa negara:

1. Makan 12 buah anggur

Mengutip dari Vogue, Las doce uvas de la suerte atau dua belas anggur keberuntungan merupakan tradisi asal Spanyol. Tradisi dimana orang memakan satu buah anggur untuk mewakili setiap bulan dalam satu tahun di tahun mendatang. Memakan dua belas anggur tersebut dianggap untuk menyambut keberuntungan di tahun yang baru. Tradisi ini dilakukan tepat pada tengah malam pergantian tahun baru.

Belakangan, tradisi ini menjadi popular di media sosial Tiktok. Warganet yang tertarik melakukan tradisi ini seringkali menggabungkan dengan memakan anggur tersebut dibawah meja dan membaca harapan baik yang menjadi afirmasi di tahun baru.

2. Memakai pakaian motif polkadot

Dikutip dari Vogue, menggunakan pakaian dengan motif polkadot merupakan tradisi asal Filipina. Tradisi tersebut dimaksudkan dengan menarik kemakmuran secara finansial, hal tersebut disebabkan bentuk bulat dari motif polkadot dianggap melambangkan uang dan keberuntungan. Tradisi ini dilakukan oleh Masyarakat Filipina dengan harapan membawa kemakmuran dan kekayaan di tahun yang baru.

3. Melompat menuju tahun baru

Mengutip dari Vogue, tradisi melompat menuju tahun baru merupakan tradisi unik asal Denmark. Tradisi ini dianggap butuh energi yang cukup, lantaran dilakukan pada tengah malam pergantian tahun baru dan masyarakat Denmark melompat dari perabotan yang ada di rumah. Tradisi ini dilambangkan sebagai lompatan menuju tahun yang baru.

4. Membunyikan lonceng

Mengutip dari Tokyocheapo, Joya no kane artinya mengakhiri tahun lama merupakan tradisi asal Jepang. Tradisi ini merupakan tradisi yang dilakukan beberapa kuil denagn membunyikan lonceng sebanyak 108 kali sebagai bagian dari joya no kane. Tradisi joya no kane dimaksudkan untuk membersihkan pikiran dan jiwa Masyarakat Jepang untuk tahun yang baru.

5. Membuka jendela

Mengutip dari Vogue, tradisi membuka pintu dan jendela di seluruh rumah merupakan tradisi yang berasal dari Irlandia. Tradisi ini dianggap melepaskan tahun lama dan menyambut tahun yang baru. Tak hanya itu, tradisi ini jufa melambangkan menyambut arwah anggota keluarga mereka yang telah meninggal dan memungkinkan mereka untuk ikut serta dalam perayaan tersebut.